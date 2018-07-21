Газопроводу «Северный поток–2» грозят новые неприятности

«Мы видели, как Россия в прошлом использовала свой природный газ как геополитическое оружие», — сказал Джон Баррасо (John Barraso), сенатор от Республиканской партии из штата Вайоминг. Россия якобы угрожает другим странам и вымогает у них деньги. Этим газопроводом Россия пытается сделать Германию и остальную Европу еще более зависимой и манипулируемой российскими методами принуждения — так конгрессмен обосновал свою инициативу ввести санкции против «Северного потока-2».

Соавтор законопроекта — сенатор Кори Гарднер (Cory Gardner), тоже республиканец. Но движущая сила инициативы все-таки Баррасо, назвавший штрафные меры против российско-европейского газопроводного проекта «помощью» своим собственным союзникам в Европе в освобождении от российской зависимости. Тем же целям должно служить увеличение объема поставок сжиженного газа через Атлантику. Как добавил Барассо, подобная помощь будет способствовать и собственной «национальной безопасности» Америки.

Сопротивление Восточной Европы

Газопровод «Северный поток — 2» согласно проекту будет проходить параллельно уже имеющемуся газопроводу «Северный поток» на протяжении почти 1200 километров по дну Балтийского моря. Начальная точка — северный русский город Выборг , конечная — город Людмин под Грайфсвальдом. Вопреки протестам из Восточной Европы, в особенности Украины , и экологическим организациям — Союз защиты природы Германии в четверг проиграл дело в федеральном конституционном суде — миллиардный проект на сегодняшний день преодолел все юридические препятствия.

В отличие от «Северного потока» у газопровода «Северный поток-2» пока только один акционер — Газпром . Европейские газовые концерны, проявившие интерес к участию в проекте, из-за опасений перед санкциями ограничили пока свою активность статусом кредитодателей. В финансировании проекта участвуют компании Uniper, Wintershall, Royal Dutch Shell , OMV и Engie.

Финансирование под угрозой

Европейские энергоконцерны готовы заплатить в общей сложности 4,75 миллиардов евро, чтобы профинансировать свою долю в газопроводе. Половина этих денег уже выплачена. Если же будут введены санкции, то дальнейшее финансирование будет связано со значительными сложностями. Под санкции могут попасть фирмы и частные лица, инвестировавшие в экспортный газопровод единовременно более одного миллиона долларов или более пяти миллионов в течение года или же предоставившие товары или услуги в том же объеме.

Санкции против «Северного потока-2» обсуждаются в США не первый раз. Первые подобные сигналы прозвучали еще в 2017 году. У участников проекта это вызвало озабоченность, они раскритиковали санкционные планы: шеф концерна Uniper Клаус Шэфер (Klaus Schäfer) еще в прошлом году назвал подобный ход мыслей в Вашингтоне попыткой «протолкнуть свои собственные экономические интересы», причем все это за счет безопасности Европы в сфере энергоснабжения. Шеф OMV Райнер Зееле (Rainer Seele), многие года работавший в Москве , также защищал газопровод, считая, что он укрепит энергобезопасность Европы.

Реакция на выступления Трампа

То, что дискуссии забурлили с новой силой, стало, возможно, следствием встречи американского президента Дональда Трампа и Владимира Путина

Выступления Трампа были оценены на его родине как крайне слабые. Он до последнего времени считался один из самых яростных противников проекта газопровода. По его прежним словам, недопустимо, чтобы Германия, требующая от США военной защиты, в то же самое время бросала миллиарды в пасть потенциальному противнику России. Берлин должен вместо этого покупать сжиженный американский газ, заявлял президент США совсем недавно во время саммита НАТО , откровенно занимаясь протекционистской политикой. Лишь во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки он неожиданно отошел от этого требования.

Правда, он вновь обещал конкурировать с русскими на европейском энергетическом рынке. Но «Северный поток — 2» он вдруг назвал «решением немцев». Его однопартийцы, судя по всему, не в восторге от идеи действительно оставить окончательное решение за Берлином. Тот факт, что именно Барассо, член крайне консервативного «Движения за право на жизнь» и Национальной стрелковой ассоциации, выступил с новым законопроектом, свидетельствует о том, что Трамп теряет доверие в своих собственных рядах.

Неясности с транзитом чрез Украину

Эта внутриполитическая борьба за власть может дорого обойтись не только концернам, участвующим в «Северном потоке — 2». Неясна ситуация и с общим энергоснабжением европейского рынка: в 2019 году истекает срок транзитного договора между Россией и Украиной. Путин согласился в Хельсинки продлить этот транзитный договор, если будет урегулирован правовой спор между Газпромом и Нафтогазом в стокгольмском суде. Выполнить это и без того чисто гипотетическое обещание из-за новых угроз США будет вряд ли возможно.

Только что стало известно, что Москва в свою очередь подготавливает новые санкции против Украины. Правда, их точный объем еще не известен. Экономические связи этих двух стран и без того носят маргинальный характер, а заявленные намерения не указывают на то, что Москва и Киев быстро договорятся о новом транзитном договоре. Но США все эти процессы только на руку, ведь в этой ситуации их сжиженный газ вдруг становится конкурентоспособным.