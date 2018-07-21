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Темы мировой экономики будут обсуждаться на встрече «финансовой двадцатки» в Аргентине
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Темы мировой экономики будут обсуждаться на встрече «финансовой двадцатки» в Аргентине 

Прайм 26 минут назад
МЕХИКО, 21 июл /ПРАЙМ/. Финансовые лидеры мира, министры финансов и главы центральных банков «Группы двадцати» встречаются в субботу и воскресенье в столице Аргентины на ежегодном саммите, чтобы обсудить наиболее важные и срочные темы глобальной экономики.
Как сообщают в коммюнике организаторы встречи, всего ожидается участие 23 министров финансов, 14 президентов центральных банков и 10 руководителей международных организаций. Среди них — глава Международного валютного фонда Кристина Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким.
Участники встречи планируют обсудить вопросы будущего рынка труда и инфраструктуры для дальнейшего развития, которые являются приоритетами на время председательства Аргентины в «Большой двадцатке». Также будут затронуты вопросы рисков мировой экономики и глобальной налоговой системы.
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