Темы мировой экономики будут обсуждаться на встрече «финансовой двадцатки» в Аргентине

МЕХИКО , 21 июл /ПРАЙМ/. Финансовые лидеры мира, министры финансов и главы центральных банков «Группы двадцати» встречаются в субботу и воскресенье в столице Аргентины на ежегодном саммите, чтобы обсудить наиболее важные и срочные темы глобальной экономики.

Участники встречи планируют обсудить вопросы будущего рынка труда и инфраструктуры для дальнейшего развития, которые являются приоритетами на время председательства Аргентины в «Большой двадцатке». Также будут затронуты вопросы рисков мировой экономики и глобальной налоговой системы.