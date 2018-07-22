Аргентинский министр рассказал, почему должна существовать G20 

МЕХИКО, 22 июл — РИА Новости. Министр экономики Аргентины Николас Духовне заявил в воскресенье, что роль «Группы двадцати» особенно важна в момент крупных торговых конфликтов, а значит, организация должна продолжать существование.
"Думаю, что во всех странах «двадцатки» есть ясное понимание, что нужно продолжать работу и работать в гармонии. Вы видите, насколько это важно в плохие времена", — заявил Духовне на пресс-конференции по окончании встречи министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе.
По его словам, «Группа двадцати» является форумом, в котором превалирует конструктивный диалог. «Продолжается поддержка торговли как источника для процветания, а для решения разногласий есть двусторонние переговоры посредством Всемирной торговой организации», — сказал аргентинский министр.
Со своей стороны глава ЦБ Аргентины Луис Капуто заявил, что в ходе заседания речь шла о будущем криптовалют. «Мы сошлись во мнении, что они не представляют глобального риска для финансовой системы, но за ними нужен контроль и нужно следить за незаконной деятельностью в этой сфере», — заметил Капуто.
В настоящее время обострились торговые отношения между США и Евросоюзом, Китаем, Мексикой и Россией из-за введения США защитных пошлин, вызвавших ответные действия по отношению к американским товарам.