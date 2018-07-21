Минфин позитивно воспринял решение S&P о подтверждении рейтинга России

Минфин России рассчитывает, что рост экономики и ответственная бюджетная политика дадут веские основания S&P для повышения суверенного кредитного рейтинга РФ.

"Мы позитивно оцениваем решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга России на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Агентство по-прежнему высоко оценивает состояние платежного баланса страны и сбалансированное бюджетное планирование, а также способность правительства эффективно справляться с внешними шоками", — заявил Силуанов.

По мнению агентства, отмечает глава Минфина, «расходы на реализацию послевыборных инициатив, вероятнее всего, не повлияют на устойчивость бюджета», что «еще раз указывает на взвешенный подход правительства к решению даже самых амбициозных задач».

По словам Силуанова, Минфин рассчитывает, что «сохранение позитивного тренда в отношении темпов экономического роста и ответственная бюджетная политика дадут веские основания для повышения этим агентством суверенного кредитного рейтинга России».