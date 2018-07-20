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Силуанов: РФ рассчитывает на повышение суверенного кредитного рейтинга S&P в дальнейшем
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Силуанов: РФ рассчитывает на повышение суверенного кредитного рейтинга S&P в дальнейшем 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 20 июля. РФ рассчитывает на повышение суверенного кредитного рейтинга России S&P в дальнейшем — Силуанов.
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