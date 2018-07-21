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S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-
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Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: depositphotos.com
Авторитетное международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. При этом в рублях долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "BBB", а краткосрочный — на уровне "А-2".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
"Мы позитивно оцениваем решение агентства", — прокомментировал эту новость первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, S&P по-прежнему высоко оценивает состояние платежного баланса страны, сбалансированное бюджетное планирование и то, насколько федеральное правительство "может эффективно справляться с внешними шоками.
Силуанов добавил, что Россия вправе рассчитывать на рост суверенного кредитного рейтинга.
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