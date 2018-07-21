S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ

Авторитетное международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. При этом в рублях долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "BBB", а краткосрочный — на уровне "А-2".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

"Мы позитивно оцениваем решение агентства", — прокомментировал эту новость первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, S&P по-прежнему высоко оценивает состояние платежного баланса страны, сбалансированное бюджетное планирование и то, насколько федеральное правительство "может эффективно справляться с внешними шоками.

Силуанов добавил, что Россия вправе рассчитывать на рост суверенного кредитного рейтинга.