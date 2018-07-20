МЭР: Россия ожидает дальнейших побед в спорах с Украиной в ВТО

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минэкономразвития.

Заявление сделано после удовлетворения большинства требований РФ в споре по пошлинам на аммиачную селитру (нитрат аммония). «Победа в споре с Украиной — первая победа России в споре в ВТО . Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в пятницу арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил большинство требований России по иску к Украине в отношении пошлин на аммиачную селитру российского производства. Было вынесено постановление о том, что украинские власти нарушили законодательство, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей селитры.