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МЭР: Россия ожидает дальнейших побед в спорах с Украиной в ВТО
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МЭР: Россия ожидает дальнейших побед в спорах с Украиной в ВТО 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минэкономразвития.
Заявление сделано после удовлетворения большинства требований РФ в споре по пошлинам на аммиачную селитру (нитрат аммония). «Победа в споре с Украиной — первая победа России в споре в ВТО. Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в пятницу арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил большинство требований России по иску к Украине в отношении пошлин на аммиачную селитру российского производства. Было вынесено постановление о том, что украинские власти нарушили законодательство, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей селитры.
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