Российский экспорт в Италию в 2018 году сократился — посольство Италии

"Торговый оборот между Италией и Россией в 2017 году вырос на 18%. Ввоз итальянских продуктов в Россию за первые четыре месяца 2018 года увеличился на 6,8%, экспорт России в Италию, напротив, снизился на 2%. Напомню, основная продукция, которую приобретает Италия у России — это нефть и газ", — сказал Фонтана

Он напомнил, что основные потери в торговле между Италией и Россией произошли по причине обесценивания российского рубля.