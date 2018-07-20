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Российский экспорт в Италию в 2018 году сократился — посольство Италии
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Российский экспорт в Италию в 2018 году сократился — посольство Италии 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Экспорт из Италии в Россию за первые четыре месяца 2018 года вырос на 6,8%, российский же экспорт в итальянскую республику, напротив, сократился на 2%, сообщил корреспонденту РИА Новости советник итальянского посла по торговым вопросам Никколо Фонтана
"Торговый оборот между Италией и Россией в 2017 году вырос на 18%. Ввоз итальянских продуктов в Россию за первые четыре месяца 2018 года увеличился на 6,8%, экспорт России в Италию, напротив, снизился на 2%. Напомню, основная продукция, которую приобретает Италия у России — это нефть и газ", — сказал Фонтана
Он напомнил, что основные потери в торговле между Италией и Россией произошли по причине обесценивания российского рубля.
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