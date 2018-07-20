«Москва должна нам $12 млрд»

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» $12 млрд за мировое соглашение

«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» $12 млрд за досудебные мирные соглашения по будущим искам в Стокгольмский арбитраж против российской стороны. При этом эксперты заявили, что украинский транзит энергоносителя прервется чисто по техническим причинам — из-за прекращения работоспособности газотранспортной системы Украины

Украина готовит в международные инстанции новые иски против России в энергетической сфере, и если Москва хочет избежать их и заключить мирные соглашения — то должна выплатить Киеву $12 млрд, сообщил коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко

«Для того чтобы расторгнуть или изменить нынешние договоры, мы требуем компенсации потерь из-за отказа от их обязательств по контракту. Да, «Газпром» должен дать нам топливо. «Газпром» должен поддерживать определенное давление в газотранспортной системе при поставках энергоносителя на Украину, но не поддерживает», — написал топ-менеджер в фейсбуке.

При этом, по его словам, Киев уверен в хорошей перспективе своих исков.

«Сумма компенсации, которую мы требуем от «Газпрома» в рамках новых арбитражных процессов уже превышает $12 млрд Мы уверены в силе нашей юридической позиции. Если «Газпром» хочет «мирного соглашения» по этим новым процессам, он, возможно, будет в состоянии выплатить эту компенсацию», — указал представитель украинской стороны.

Он добавил, что Киев не примет «мировые соглашения» по уже принятым решениям Стокгольмского арбитража.

«Газпром» должен заплатить нам согласно этим решениям $2,56 млрд Плюс $75 млн компенсации. И до тех пор, пока мы не получим эти деньги, мы будем продолжать принуждать арестовывать активы «Газпрома» по всему миру. Российская сторона попросили о трехсторонней встрече, чтобы мы могли прекратить арестовывать их активы. На что мы ответили жесткое «нет», — резюмировал представитель «Нафтогаза».

«Эта возня носит академический характер. К реальной жизни она никакого отношения не имеет.

В реальной жизни главным является вопрос существования и работоспособности газотранспортной системы Украины. В течение последних пяти лет Украина вкладывает в поддержание работоспособности и ремонт газотранспортной системы всего 10% от необходимой суммы, которые не позволяют поддерживать работоспособность системы достаточно долго. Все специалисты из Европы это понимают. По их данным, ГТС по техническим причинам прекратит существование в 2020 году. Какие бы там ни были соглашения, украинский транзит прервется чисто по техническим причинам», — отметил эксперт.

По словам аналитика, вероятность дальнейшего транзита газа через территорию Украины в Европу крайне невысокая.

«В прошлом году Киев предпринял ряд действий, чтобы получить компрессорные станции на замену, но все им отказали. Они попросили у США, там тоже отказали, потому что они уже однажды получали под это дело деньги и эти деньги были разворованы. Учитывая, что правительство Украины находится в реальном дефолте, нет никаких шансов на то, что они получат достаточные средства на поддержание своей ГТС в работоспособном состоянии. В этом случае вопрос о транзите или о мировых соглашениях имеет очень небольшое значение.

У Европы нет выхода, они вынуждены запускать «Северный поток — 2» и вторую очередь «Турецкого потока», при этом они могут говорить что угодно относительно того, что будет продолжаться транзит газа через Украину. Вероятность этого низка», — заключил специалист.

«Конечно, «Газпром» считает, что причин требовать такие средства у украинской стороны нет. Этого даже не прописано в существующем контракте. И по сути — это нарушение договора. Естественно, «Газпром» на это не пойдет. Российская сторона и далее намерена защищать свои интересы в суде. Таким образом, я считаю, что это не реальные требования компенсации, а просто переговорная позиция «Нафтогаза», — указал аналитик.

Он также сказал, что требования украинской стороны не обоснованы.

«Ставя подобные условия, «Нафтогаз» пытается добиться наиболее выгодной переговорной позиции в отношении транзита газа после 2019 года. При этом, контракт на транзит газа необходим обеим сторонам. Когда руководителям компании предлагалось подписать мирное соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» и отказаться от претензий фирм друг другу, они отказались. Они хотят необоснованно получить миллиарды долларов», — сказал аналитик.

Стоит отметить, что двумя днями ранее «Нафтогаз» сообщил, что Украина не сможет передать функции управления ГТС страны независимому оператору без согласия «Газпрома».

В компании пояснили, что Стокгольмский арбитраж запретил компании внести изменения в действующий контракт, позволяющие «Нафтогазу» передать свои права и обязанности по транзитному контракту без письменного согласия «Газпрома» третьему лицу.

В Киеве отметили, что если передать транзит газа независимому оператору в данный момент, у «Газпрома» появится возможность досрочно расторгнуть действующий транзитный контракт, по которому «Нафтогаз» требует в Стокгольмском арбитраже дополнительные $11 млрд