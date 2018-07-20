Ещё
«Москва должна нам $12 млрд»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» $12 млрд за мировое соглашение 

Газета.Ru 1 час назад
«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» $12 млрд за досудебные мирные соглашения по будущим искам в Стокгольмский арбитраж против российской стороны. При этом эксперты заявили, что украинский транзит энергоносителя прервется чисто по техническим причинам — из-за прекращения работоспособности газотранспортной системы Украины.
Украина готовит в международные инстанции новые иски против России в энергетической сфере, и если Москва хочет избежать их и заключить мирные соглашения — то должна выплатить Киеву $12 млрд, сообщил коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
>> «Газпрому» перекрывают трубу
«Для того чтобы расторгнуть или изменить нынешние договоры, мы требуем компенсации потерь из-за отказа от их обязательств по контракту. Да, «Газпром» должен дать нам топливо. «Газпром» должен поддерживать определенное давление в газотранспортной системе при поставках энергоносителя на Украину, но не поддерживает», — написал топ-менеджер в фейсбуке.
При этом, по его словам, Киев уверен в хорошей перспективе своих исков.
«Сумма компенсации, которую мы требуем от «Газпрома» в рамках новых арбитражных процессов уже превышает $12 млрд Мы уверены в силе нашей юридической позиции. Если «Газпром» хочет «мирного соглашения» по этим новым процессам, он, возможно, будет в состоянии выплатить эту компенсацию», — указал представитель украинской стороны.
Он добавил, что Киев не примет «мировые соглашения» по уже принятым решениям Стокгольмского арбитража.
«Газпром» должен заплатить нам согласно этим решениям $2,56 млрд Плюс $75 млн компенсации. И до тех пор, пока мы не получим эти деньги, мы будем продолжать принуждать арестовывать активы «Газпрома» по всему миру. Российская сторона попросили о трехсторонней встрече, чтобы мы могли прекратить арестовывать их активы. На что мы ответили жесткое «нет», — резюмировал представитель «Нафтогаза».
«Эта возня носит академический характер. К реальной жизни она никакого отношения не имеет.
В реальной жизни главным является вопрос существования и работоспособности газотранспортной системы Украины. В течение последних пяти лет Украина вкладывает в поддержание работоспособности и ремонт газотранспортной системы всего 10% от необходимой суммы, которые не позволяют поддерживать работоспособность системы достаточно долго. Все специалисты из Европы это понимают. По их данным, ГТС по техническим причинам прекратит существование в 2020 году. Какие бы там ни были соглашения, украинский транзит прервется чисто по техническим причинам», — отметил эксперт.
По словам аналитика, вероятность дальнейшего транзита газа через территорию Украины в Европу крайне невысокая.
«В прошлом году Киев предпринял ряд действий, чтобы получить компрессорные станции на замену, но все им отказали. Они попросили у США, там тоже отказали, потому что они уже однажды получали под это дело деньги и эти деньги были разворованы. Учитывая, что правительство Украины находится в реальном дефолте, нет никаких шансов на то, что они получат достаточные средства на поддержание своей ГТС в работоспособном состоянии. В этом случае вопрос о транзите или о мировых соглашениях имеет очень небольшое значение.
У Европы нет выхода, они вынуждены запускать «Северный поток — 2» и вторую очередь «Турецкого потока», при этом они могут говорить что угодно относительно того, что будет продолжаться транзит газа через Украину. Вероятность этого низка», — заключил специалист.
«Конечно, «Газпром» считает, что причин требовать такие средства у украинской стороны нет. Этого даже не прописано в существующем контракте. И по сути — это нарушение договора. Естественно, «Газпром» на это не пойдет. Российская сторона и далее намерена защищать свои интересы в суде. Таким образом, я считаю, что это не реальные требования компенсации, а просто переговорная позиция «Нафтогаза», — указал аналитик.
Он также сказал, что требования украинской стороны не обоснованы.
«Ставя подобные условия, «Нафтогаз» пытается добиться наиболее выгодной переговорной позиции в отношении транзита газа после 2019 года. При этом, контракт на транзит газа необходим обеим сторонам. Когда руководителям компании предлагалось подписать мирное соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» и отказаться от претензий фирм друг другу, они отказались. Они хотят необоснованно получить миллиарды долларов», — сказал аналитик.
Стоит отметить, что двумя днями ранее «Нафтогаз» сообщил, что Украина не сможет передать функции управления ГТС страны независимому оператору без согласия «Газпрома».
В компании пояснили, что Стокгольмский арбитраж запретил компании внести изменения в действующий контракт, позволяющие «Нафтогазу» передать свои права и обязанности по транзитному контракту без письменного согласия «Газпрома» третьему лицу.
В Киеве отметили, что если передать транзит газа независимому оператору в данный момент, у «Газпрома» появится возможность досрочно расторгнуть действующий транзитный контракт, по которому «Нафтогаз» требует в Стокгольмском арбитраже дополнительные $11 млрд
Газета.Ru: последние новости
Выплаты корпоративного сектора по внешнему долгу во втором полугодии составят $34,3 млрд В Латвии признали негативные последствия плохих отношений с Россией Россия сократила вложения в американские облигации до минимума за 11 лет
Комментарии112
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян173
«Газпрому» перекрывают трубу742
Караченцова попросили забрать жену из психушки64
Назван размер материнского капитала после «разморозки»31
Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак12
Новости партнеров
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение