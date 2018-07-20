Доктор Рошаль: неизбежность увеличения пенсионного возраста понимают все

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Увеличение пенсионного возраста для россиян неизбежно, это понимают все, однако необходимо дополнительно обсуждать особенности этой меры. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС глава Национальной медицинской палаты, президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что, как и большинство россиян, относится к идее повышения пенсионного возраста негативно. При этом глава государства отметил, что без изменений пенсионная система, а вслед за ней и система социальной защиты лопнут. Президент напомнил, что пока никаких окончательных решений не принято, и пообещал учитывать все здравые мнения в этой дискуссии.

"То, что это неизбежно, все понимают, но как это должно быть сделано — вероятно, нужно еще подумать", — сказал Рошаль.

Любые формы обсуждения, по мнению Рошаля, необходимы еще и для того, чтобы граждане понимали, для чего происходят те или иные изменения. «Я поддерживаю осторожную позицию Думы , когда дали возможность еще раз вернуться к обсуждению», — добавил он.

Госдума 19 июля предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе прошел I чтение. Он предполагает, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на увеличение доходов пенсионеров. Принятие документа позволит начиная с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей, в среднегодовом исчислении это 12 тыс. рублей в год.