Россия продлила эмбарго

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому продовольственное эмбарго против ряда западных стран продлевается до 31 декабря 2019 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №778: 3. В пункте 1 слова ‘’по 31 декабря 2018 г. ’’ заменить словами ‘’по 31 декабря 2019 г. ’’», — говорится в тексте документа.
Согласно документу, продлевается запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, по перечню согласно приложению.
Ранее указ о продлении продовольственного эмбарго подписал президент России Владимир Путин.