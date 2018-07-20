Ещё
Россия продлила эмбарго
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2019 года 

Rambler News Service 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому продовольственное эмбарго против ряда западных стран продлевается до 31 декабря 2019 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №778: 3. В пункте 1 слова ‘’по 31 декабря 2018 г. ’’ заменить словами ‘’по 31 декабря 2019 г. ’’», — говорится в тексте документа.
Согласно документу, продлевается запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, по перечню согласно приложению.
Ранее указ о продлении продовольственного эмбарго подписал президент России Владимир Путин.
Rambler News Service: последние новости
Россия выиграла спор в арбитраже ВТО о пошлинах Украины на аммиачную селитру В Латвии рассказали об ущербе от плохих отношений с Россией В Киеве назвали способ остановить строительство «Северного потока — 2»
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу213
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня19
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1219
Фото кабинета Медведева удивило россиян134
Умерла Мария Спивак36
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение