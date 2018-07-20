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Россия выиграла у Украины спор в ВТО по пошлинам на удобрения
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Россия выиграла у Украины спор в ВТО по пошлинам на удобрения 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил большинство требований Москвы по иску к Киеву, касательно пошлин на нитрат аммония российского производства.
Речь идет о повышении пошлин на удобрения из РФ до 36 процентов, которое Украина провела из-за разницы цен на газ в российской и отечественной промышленности.
"Арбитраж постановил, что украинские власти нарушили статью 2.2.1.1, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей и не предоставив адекватного объяснения этому решению", — цитирует документы ВТО РИА Новости. Организация подчеркивает, что Украина внесла коррективы при подсчете внутренних цен на газ в России.
В ВТО также поддержали претензии Москвы касательно включения в основное разбирательство частной компании «Еврохим». У нее минимальная разница между внутренними и экспортными ценами.
Иск из-за пошлин Россия подала в мае 2015 года. Москва считает, что сборы нарушают антидемпинговое соглашение ВТО. Российскую сторону не устраивало то, что Украина использовала несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, использовавшийся для производства удобрений.
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