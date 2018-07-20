Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 1,16%

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, компаний химической и нефтедобывающей промышленности и банковских услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 вырос на 1,16%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gida Sanayi AS (IS:KIPA), которые подорожали на 0,390 п. (19,60%), закрывшись на отметке в 2,380. Котировки Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (IS:KLGYO) выросли на 0,210 п. (10,10%), завершив торги на уровне 2,290. Бумаги SASA Polyester Sanayi AS (IS:SASA) выросли в цене на 0,800 п. (8,30%), закрывшись на отметке 10,440.

Лидерами падения стали акции TAV Havalimanlari Holding (IS:TAVHL), цена которых упала на 0,76 п. (2,79%), завершив сессию на отметке 26,44. Акции Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D (IS:KRDMD) поднялись на 0,090 п. (2,12%), закрывшись на уровне 4,160, а Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticaret AS (IS:CEMTS) снизились в цене на 0,090 п. (1,46%) и завершили торги на отметке 6,060.

На фондовой бирже Стамбула количество подорожавших бумаг (251) превысило количество закрывшихся в минусе (94), а котировки 62 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,39%, или 4,80, достигнув отметки $1.228,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,26%, или 0,18, до $68,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,34%, или 0,25, до отметки $72,83 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TRY снизилась на 0,27% до 4,7961, а котировки EUR/TRY повысились на 0,28%, достигнув отметки 5,6181.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,65% до 94,36.