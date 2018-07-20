«Газпрому» перекрывают трубу

Представляя в Конгрессе свой законопроект, Джон Баррассо заявил, что он «повышает энергетическую безопасность членов НАТО, обеспечивая их стабильными и надёжными американскими энергоресурсами». По словам сенатора, документ даёт странам Североатлантического альянса возможность избежать «политического принуждения и манипуляций со стороны России». Президенту США рекомендовано ввести санкции в отношении физических лиц, которые сотрудничают с российским правительством или подконтрольными ему компаниями в сфере строительства нефте— и газопроводов в Европе. У законопроекта два взаимосвязанных посыла: во-первых, российская энергетическая стратегия наносит вред европейскому энергорынку, во-вторых, необходимо закупать сырьё у США во избежание этого. Предполагается, что в случае принятия документа Министерство энергетики США ускорит выдачу лицензий на экспорт сжиженного газа в различные страны. Речь идёт, прежде всего, о союзниках по НАТО.

Предупреждение Трампа

Вашингтон не раз выступал против газопровода из России в Европу «Северный поток — 2», предупреждая, что компаниям, работающим с этим проектом и другими экспортными газовыми магистралями из РФ, угрожают санкции. О том, что США будут конкурировать с «Северным потоком — 2» с помощью поставок СПГ, заявил после переговоров с президентом Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп. Проект, напомним, предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год и протяжённостью 1200 км. Точкой входа «Северного потока — 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области , далее газопровод пройдёт по морскому дну и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда.

Ранее США заверяли Германию, что не станут вводить санкции в отношении подрядчиков, задействованных в проекте. А на днях президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что власти в Берлине должны сами принять решение об участии в строительстве «Северного потока — 2». Трамп при этом сделал оговорку: «Германия — член НАТО, и это создаёт определённые сложности». Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг уже обозначил позицию по «Северному потоку — 2», заметив, что альянс не занимается вопросами газопроводов. А это значит, что инициатива сенатора Джона Баррассо едва ли получит поддержку со стороны НАТО как военно-политической, а не коммерческой структуры.

Наименее прибыльный рынок

Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт СПГ, но при этом важно соблюдать конкурентные условия и рыночный подход, а не вводить санкции и не запрещать «Северный поток — 2», считает глава Минэнрго РФ Александр Новак.

С учётом чисто экономических реалий ситуация понятна: для экспортёров американского СПГ Европа оказалась наименее востребованным рынком, за всё время работы на неё пришлось всего лишь 13% отгрузок. Текущие цены не позволяют им работать с прибылью, при этом поставляемый российским «Газпромом» трубопроводный газ обходится клиентам в Европе дешевле. Чтобы сделать экспорт американского СПГ прибыльным, цены на газ должны повыситься примерно на 30% по сравнению с нынешним уровнем, отмечается в отчёте S&P Global Ratings «Могут ли санкции со стороны США привести к перекрытию поставок российского газа в Европу». Кроме того, как отмечает научный директор лондонского института King`s College, немецкий эксперт Франк Умбах, американские энергетические компании не следуют автоматически правительственной политике и объявленному курсу на энергетическое доминирование в мире. Их главная цель — прибыль, а потому львиная доля экспорта СПГ из США пока идёт в Азию, где цены на газ выше.

Принятие в Конгрессе законопроекта Джона Баррассо ввиду его абсурдности и угрожающего характера для европейских компаний видится маловероятным. И, скорее всего, вносился он для оказания дополнительного давления на президента США. Вместе с тем, не нужно забывать о том, что у американцев очень странные представления о конкуренции. Поэтому когда мы слышим о том, что они собираются с нами в чём-то конкурировать, стоит ожидать любых некорректных действий. Само по себе принятие такого акта, наверняка, создаст определённые неудобства проекту «Северный поток — 2». Но остановить его не сможет. И более того, в таком раскладе трещина в отношениях между США и Европой может принять угрожающие масштабы.