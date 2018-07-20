Снижены акцизы на топливо в России

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Об этом сообщает сайт Кремля.

На 3000 рублей за тонну снижены ставки на бензин и на 2000 рублей за тонну на дизтопливо. Пониженные ставки будут применяться ко всем операциям, совершенным с 1 июня 2018 года.

Также Президент отменил плановое повышение акцизов на 600-700 рублей за тонну с 1 июля.

Ранее сообщалось о том, что цены на бензин и дизельное топливо в Нижегородской области могут снизиться к осени.

Также напомним, что Нижний Новгород занял второе место по стоимости бензина среди городов ПФО.