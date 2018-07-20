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Снижены акцизы на топливо в России
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Снижены акцизы на топливо в России 

Newsroom24 55 минут назад
Фото: Newsroom24
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Об этом сообщает сайт Кремля.
На 3000 рублей за тонну снижены ставки на бензин и на 2000 рублей за тонну на дизтопливо. Пониженные ставки будут применяться ко всем операциям, совершенным с 1 июня 2018 года.
Также Президент отменил плановое повышение акцизов на 600-700 рублей за тонну с 1 июля.
Ранее сообщалось о том, что цены на бензин и дизельное топливо в Нижегородской области могут снизиться к осени.
Также напомним, что Нижний Новгород занял второе место по стоимости бензина среди городов ПФО.
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