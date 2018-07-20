Титов предлагает снизить ставку страховых взносов в Пенсионный фонд минимум до 14%

Кроме того, бизнес-омбудсмен предлагает обеспечить 100%-ное государственное финансирование пенсионных обязательств, возникших для граждан, вышедших на пенсию до 1992 года. По его мнению, необходимо сформировать отдельный фонд старших поколений и наполнять его прямым финансированием из госбюджета и дополнительными сборами, например, с высоких доходов граждан — 25% с доходов, превышающих 12 млн рублей в год.

Среди других предложений — перевести накопительную систему для работающего поколения на добровольную основу и предоставить льготы работодателям и гражданам при формировании добровольной накопительной пенсии. Также Титов считает необходимым ввести прогрессивную формулу пенсионных выплат в зависимости от стажа работы и суммы всех доходов гражданина, разрешить докупать пенсионный стаж и сделать пенсионные счета собственностью гражданина, а не государства.

Он подчеркнул, что ограничив изменения в пенсионной системе только повышением пенсионного возраста, можно лишь в краткосрочной перспективе решить задачи балансировки консолидированного бюджета, в частности, федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда. А в средне— и долгосрочной перспективе имеющиеся проблемы как в бюджетной, так и в социальной сфере усугубятся.

"По оценкам экспертов, через три года расходы бюджета снова будут увеличиваться, возникнет еще больший дефицит в связи с тем, что для людей предпенсионного возраста, молодежи в экономике сейчас не создаются новые рабочие места. В частности, уже в 2020 году расходы на пособия по безработице для нетрудоустроенных граждан сравняются с достигнутой в результате повышения пенсионного возраста «экономией» средств, а с 2021 года превысят достигнутую экономию", — указывается в письме.

Ранее правительственный законопроект об изменении пенсионной системы был принят Госдумой в первом чтении. Первое чтение законопроекта подразумевает рассмотрение лишь концепции документа. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.

19 июля Госдума одобрила в первом чтении поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года: для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин — с 60 до 65 лет к 2028 году. Нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек — изменения не затронут, они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты в прежнем режиме.