ВТО поддержала Россию в споре с Украиной о пошлинах на удобрения

"Арбитраж постановил, что украинские власти нарушили статью 2.2.1.1, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей (нитрата аммония — ред.) и не предоставив адекватного объяснения этому решению", — говорится в документах. Украина внесла собственные коррективы при подсчете внутренних цен на газ в РФ, поясняет ВТО.

Арбитраж также поддержал обвинения РФ в том, что украинские власти действовали «непоследовательно», включив в основное разбирательство частную компанию «Еврохим» , чья «демпинговая разность» была минимальной.

Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (до 36,03% с 11,91%) и продлила их срок действия еще на пять лет. Данное решение было принято на основании заявления предприятий Ostchem, входящих в состав финансово-промышленной Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа . Они апеллировали к тому, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.

Россия подала иск в ВТО в мае 2015 года, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение ВТО. Основная претензия РФ заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония.

Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.