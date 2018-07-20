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ВТО поддержала Россию в споре с Украиной о пошлинах на удобрения
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ВТО поддержала Россию в споре с Украиной о пошлинах на удобрения 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил большинство требований РФ по иску к Украине по поводу пошлин на нитрат аммония российского производства, следует из документов ВТО.
"Арбитраж постановил, что украинские власти нарушили статью 2.2.1.1, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей (нитрата аммония — ред.) и не предоставив адекватного объяснения этому решению", — говорится в документах. Украина внесла собственные коррективы при подсчете внутренних цен на газ в РФ, поясняет ВТО.
Арбитраж также поддержал обвинения РФ в том, что украинские власти действовали «непоследовательно», включив в основное разбирательство частную компанию «Еврохим», чья «демпинговая разность» была минимальной.
Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (до 36,03% с 11,91%) и продлила их срок действия еще на пять лет. Данное решение было принято на основании заявления предприятий Ostchem, входящих в состав финансово-промышленной Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Они апеллировали к тому, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.
Россия подала иск в ВТО в мае 2015 года, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение ВТО. Основная претензия РФ заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония.
Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.
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