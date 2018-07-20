Россия одержала победу над Украиной в торговом споре

Россия одержала победу над Украиной в ВТО

«Арбитраж постановил, что украинские власти нарушили статью 2.2.1.1, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей (нитрата аммония) и не предоставив адекватного объяснения этому решению», — сообщается в документах ВТО.

Организация поясняет, что при подсчете внутренних цен на газ в России Украина внесла собственные коррективы, передает РИА «Новости»

Также была поддержана позиция России в той части, что Украина продемонстрировала непоследовательность, когда включила в это разбирательство частную компанию «Еврохим» , чья «демпинговая разность» была минимальной.

Текст решения ВТО по спору о нитрате аммония был подготовлен, но не опубликован, еще в мае 2018 года.

Украина повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония из России на пять лет в 2014 году. Москва в 2015 году подала иск к Киеву в Арбитраж ВТО.