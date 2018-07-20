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Россия одержала победу над Украиной в торговом споре
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Россия одержала победу над Украиной в ВТО 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: AP
Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил большинство требований Москвы по иску к Киеву, касавшемуся пошлин на поставляемый из России нитрат аммония.
«Арбитраж постановил, что украинские власти нарушили статью 2.2.1.1, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей (нитрата аммония) и не предоставив адекватного объяснения этому решению», — сообщается в документах ВТО.
Организация поясняет, что при подсчете внутренних цен на газ в России Украина внесла собственные коррективы, передает РИА «Новости».
Также была поддержана позиция России в той части, что Украина продемонстрировала непоследовательность, когда включила в это разбирательство частную компанию «Еврохим», чья «демпинговая разность» была минимальной.
Текст решения ВТО по спору о нитрате аммония был подготовлен, но не опубликован, еще в мае 2018 года.
Украина повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония из России на пять лет в 2014 году. Москва в 2015 году подала иск к Киеву в Арбитраж ВТО.
Между тем, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на Украине происходит с производством минеральных удобрений — так, три украинских завода были остановлены, и это привело к дефициту азотных удобрений в размере 34%. На рынке Украины до 70% азотных удобрений — российского производства.
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