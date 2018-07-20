Цены на медь приближаются к «медвежьему» рынку на фоне торговой напряженности

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Цены на медь за последнее время резко упали, так как этот промышленный металл больше всего пострадал от эскалации торговой напряженности между США Китаем . В то время как акции, облигации и другие активы оказались под давлением перспективы развязывания торговых войн, лишь немногие рынки отреагировали на нее так негативно, как медь, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

Цены на металл, который используется для изготовления труб, электропроводки и электрических приборов, после достижения в начале июня многолетнего максимума упали с этой отметки примерно на 15%. В четверг котировки подошли к территории медвежьего рынка. В пятницу цены на медь прибавляют порядка 1%, но многие аналитики ожидают возобновления падения, несмотря на сохранение оптимистичных взглядов на долгосрочные перспективы металла.

Медь пока не попала под действие пошлин на импорт, но более 50% этого металла используется в Китае, делая его особенно чувствительным к любому замедлению второй по величине экономики мира. Этот фактор оказывает понижательное давление на медь, наряду с укреплением доллара и высоким предложением на рынке.

Инвесторы обеспокоены «эскалацией торгового противостояния, которое может повлиять на экономики разных стран», сказал Даниель Бриземан, аналитик Commerzbank.

Торговая напряженность уже в начале этого года способствовала рыночной волатильности, но последняя выросла еще больше в начале апреля, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт определенных товаров из Китая, вызвав ответную реакцию Пекина. В эту пятницу Трамп заявил, что готов ввести пошлины на китайские товары стоимостью 500 млрд долларов, что примерно равно общему объему экспорта из Китая в США.

Акции и облигации развитых стран мало отреагировали на заявления властей США и Китая, но акции развивающихся рынков, автопроизводителей и фьючерсы на сою ощутили на себе особенно сильное негативное влияние со стороны торговой напряженности. Немногие рынки восприняли новости более негативно, чем рынок меди.

Количество коротких позиций по фьючерсам на медь в Нью-Йорке достигло максимума с сентября 2015 года, свидетельствуют данные Marex Spectron. Инвесторы, открывшие длинные позиции по меди, за аналогичный период резко сократили их количество.

Угроза введения США очередных пошлин на импорт товаров из Китая усиливает обеспокоенность относительно экономического роста в КНР. Опубликованные недавно данные Китая по инвестициям в основной капитал, промышленному производству и объему кредитования разочаровали инвесторов. Снижение объема кредитования частично связано с попытками Китая ограничить выдачу рискованных займов.

“Пошлины сильно ухудшили настроения относительно силы экономики Китая”, — отметила Элени Иоаннидис, аналитик рынка меди из Wood Mackenzie.

Другие факторы не смогли оказать поддержку меди.

Укрепление доллара делает цены на товары, торгующиеся за валюту США, более дорогими для держателей других валют. Индекс доллара WSJ, отслеживающий динамику американской валюты против 16 других валют, за последние три месяца вырос на 5,3%.

Китайский юань в четверг достиг 12-месячного минимума против доллара.

Китайский брокер и покупатель меди Gelin Dahua в этом месяце ликвидировал чистую длинную позицию по меди на Шанхайской фьючерсной бирже. Такое решение компании Gelin Dahua поспособствовало дальнейшему снижению склонности инвесторов к риску.

Аналитики прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цены на медь будут расти. Из-за перспектив сокращения предложения на рынке меди в ближайшие годы появилось множество прогнозов резкого роста цен в будущем.

Между тем пока многие аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен на медь.

“По большому счету почти нет факторов, которые могут остановить дальнейшее падение цен на медь”, — отметил Оливер Ньюджент, товарно-сырьевой стратег-аналитик ING.

По мнению Ньюджента, небольшие объемы продаж медного лома означают, что предложение первичного металла растет быстрее спроса. Объемы продаж лома, как правило, являются надежным индикатором спроса на медь в краткосрочной перспективе.