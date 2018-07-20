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Минфин Германии отметил ускорение роста экономики во II кв.
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Минфин Германии отметил ускорение роста экономики во II кв. 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Экономический рост в Германии во II квартале 2018 г. ускорился после роста на 0,3% за первые три месяца года, однако угрозы «торговой войны» и Brexit представляют собой риски для прогноза, сообщило Министерство финансов ФРГ. В своем ежемесячном отчете в июле министерство охарактеризовало внутреннюю экономику как «прочную», что и обеспечило ускорение роста. Ранее ожидалось, что рост во II квартале будет «немного сильнее», чем в I-м. "Но риски остаются, особенно во внешней торговле, — говорится в сообщении министерства. — Протекционистские тенденции увеличились, и риск глобального торгового конфликта возрос". Кроме того, в Минфине Германии отметили риски, связанные с предстоящем в марте 2019 г. выходе Великобритании из состава Евросоюза.
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