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Госдолг еврозоны вырос в I квартале до 86,8% от ВВП, Евросоюза — сократился до 81,5%
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Госдолг еврозоны вырос в I квартале до 86,8% от ВВП, Евросоюза — сократился до 81,5% 

Банки.ру 47 минут назад
Госдолг еврозоны вырос до 86,8% от ВВП по итогам I квартала с 86,7% от ВВП в IV квартале 2017 года, сообщает европейское статистическое агентство Eurostat. В ЕС госдолг, напротив, сократился до 81,5% от ВВП в I квартале с 81,6% от ВВП в IV квартале 2017 года.
Самый высокий уровень госдолга по отношению к ВВП в I квартале 2018 года был зафиксирован в Греции (180,4%) и Португалии (126,4%), в то время как самый низкий был в Эстонии (8,7%), Люксембурге (22,2%) и Болгарии (24,1%).
В конце I квартала 2018 года долговые ценные бумаги составляли 80,8% от общего госдолга еврозоны и 81,7% от общего госдолга в ЕС. Кредиты составили 16,2% и 14,2% соответственно, а валюта и депозиты — 3% в еврозоне и 4,1% в ЕС. Доля межправительственного кредитования в конце I квартала 2018 года составила 2,1% от ВВП в еврозоне и 1,5% в ЕС.
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