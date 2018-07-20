Посмотрите им в глаза: фото донских депутатов, проголосовавших за повышение пенсионного возраста

19 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон, которые увеличивает возраст выхода на пенсию и для мужчин, и женщин. Дело осталось за малым — законопроект примут в окончательной редакции уже осенью. Депутаты предусмотрели переходное время для тех, кто находится на пороге пенсионного возраста. В итоге пенсионером можно будет стать в 65 года, пенсионеркой — в 63.

В Госдуме Ростовскую область представляют 15 депутатов. Большинство из них — все члены «Единой России» — проголосовали за повышение пенсионного возраста. Лишь только трое выступили против реформы. Мы публикуем фото проголосовавших народных избранников и возраст, в котором они теперь смогут выйти на пенсию.

За повышение пенсионного возраста проголосовали:

Батор Адучиев (справа). «Единая Россия».

Сейчас народному избраннику Батору Адучиеву 55 лет. Если закон примут, то он выйдет на пенсию через 10 лет. Именно с мужчин его возраста реформа начнет действовать в полную силу.

Виктор Водолацкий успел выйти на пенсию до принятия нового закона. Он получает выплаты от государства уже год.

Сейчас Гетта 38 лет, он в полной мере ощутит на себе результаты повышения пенсионного возраста.

Сейчас депутату 64, ему уже четыре года платят пенсию. А если бы пенсионный возраст повысили раньше, то ему пришлось бы трудиться «по-полной» еще целый год.

Александру Клыканову 65. Он получает пенсию уже пять лет. Если бы закон начал действовать раньше, то он стал бы пенсионеров в этом году.

Юрию Кобзеву 46 лет. До пенсии ему почти 20 лет.

Алексей Кобилев попадет в переходный период. Сейчас ему 59 лет, и он выйдет на пенсию в 61 год, на 12 месяцев позже, чем до принятия реформы.

Алексей Лавриненко получает выплаты от государства три года. Если бы закон начал действовать раньше, то ему бы пришлось ждать пенсии еще 24 месяца.

Сейчас депутату 41. До пенсии ей еще очень далеко.

Ларисе Тутовой 49 лет. Она попадет в переходный период действия реформы и выйдет на пенсию в 61 год.

Бывший мэр Ростова — пенсионер с восьмилетним стажем. Успел до вступления в силу закона, за который сам и проголосовал.

Александру Шолохову 56 лет. Реформа не успеет ударить по нему в полную силу, он теперь выйдет на пенсию в 64 года.

Максим Щаблыкин. «Единая Россия»

Максиму Щаблыкину сейчас 48 лет.

Против повышения пенсионного возраста выступили:

Сергей Иванов теперь выйдет на пенсию в 65, сейчас ему 49 лет.

Михаилу Емельянову 62 года. Он уже на пенсии.

Уже два года получает пенсию.