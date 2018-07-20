Заседания регуляторов в четверг и пятницу и еще 8 ключевых событий будущей недели

Новая неделя для российского фондового рынка пройдет достаточно спокойно: период дивидендных выплат закончился, а период публикации финансовой отчетности ещё не начался. Но валютный рынок, как обычно, не даст скучать. Единственный день, когда будет время собраться с мыслями и выстроить торговый план на неделю — это понедельник, 23 июля, так как кроме статистики из США по продажам на вторичном рынке жилья ничего не потревожит инвесторов. Пара евро/доллар сузила диапазон торгов и в понедельник он вряд ли расширится: основная валютная пара продолжит двигаться в границах 1,161-1,167.

Кстати, не стоит забывать о том, что в выходные будут подведены итоги встречи G20 в Буэнос-Айресе , которые могут оказать влияние на международные финансовые рынки. Ранее в рамках встречи глава МВФ Кристин Лагард заявила о том, что мировой ВВП будет снижаться из-за введения торговых пошлин со стороны США. В целом участники встречи негативно оценили экономическое поведение Штатов. Однако основные выводы будут чуть позже, ждем с нетерпением.

Во вторник, 24 июля, волатильность в паре евро/доллар начнет расти на фоне публикации данных по деловой активности от PMI в различных странах Европы, в частности, в Германии, Франции и Евросоюзе в целом. Ожидания рынка не очень позитивные, возможно небольшое снижение деловой активности в европейской экономике, что может ослабить позиции евро. Более важным событием в Европе станет встреча министров финансов ЕС. Заявления чиновников могут повлиять на динамику самой популярной валютной пары.

Ближе к вечеру США также поделятся статистикой по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Данные ожидаются позитивными.

В среду, 25 июля, тем, кому не спится, можно попытать счастье в парах с австралийским долларом. Ставьте на шорт по паре австралийский доллар/доллар США и не прогадаете, инструмент в нисходящем тренде и в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Статистика в этот день должна подтвердить рост инфляции и безработицы в стране. Среднесрочный потенциал дальнейшего снижения пары австралийский доллар/доллар США сохранится до отметки 0,716.

Во второй половине дня возвращаемся к паре евро/доллар: данные по продажам нового жилья в США вряд ли вызовут большой ажиотаж, но даже на небольшой волатильности можно делать деньги.

В четверг, 26 июля, решение по процентной ставке объявит ЕЦБ . Заседание регулятора традиционно сильно влияет на рынки, однако на этот раз, возможно, большой реакции не будет, так как банк уже объявил о своих дальнейших планах относительно денежно-кредитной политики. Тем не менее, мы предполагаем, что к четвергу пара евро/доллар сместится к отметке 1,153. Вечерня статистика из США по заказам на товары длительного пользования ожидается позитивной, что усилит позиции доллара.

Ну, а в пятницу, 27 июля, решение по процентной ставке объявит Банк России . Мы предполагаем, что она останется неизменной на уровне 7,25%. Проинфляционные риски сохраняются. Согласно ожиданиям регулятора, инфляция в этом году может превысить 4% на фоне реформ правительства, а значит снижение ставки стоит отложить на лучшие времена. К тому же курс доллара достаточно высокий, рубль слабый и дальнейшее снижение ставки только усилит его падение. В течение недели пара доллар/рубль будет торговаться в районе 61,5-64,0 руб., а пара евро/рубль — в диапазоне 72,0-74,5 руб.

Кроме ставки стоит обратить внимание на месячные данные по темпам роста ВВП России , в последнее время статистика выходила неоднородная. США также представят данные по темпам роста ВВП, но за весь II квартал 2018 года. Ожидается существенный рост, что может подтолкнуть пару евро/доллар к снижению до 1,146.

Ну и традиционно в пятницу Baker Hughes представит данные по количеству буровых установок, сокращение их числа придаст бодрости нефтяным «быкам».