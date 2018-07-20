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Минфин Германии отметил ускорение роста экономики во II кв.
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Минфин Германии отметил ускорение роста экономики во II кв. 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Экономический рост в Германии во втором квартале 2018 года ускорился после роста на 0,3% за первые три месяца года, однако угрозы торговой войны и Brexit представляют собой риски для прогноза, сообщило министерство финансов ФРГ.
В своем ежемесячном отчете в июле министерство охарактеризовало внутреннюю экономику как «прочную», что и обеспечило ускорение роста. Ранее ожидалось, что рост во втором квартале будет «немного сильнее», чем в первом.
"Но риски остаются, особенно во внешней торговле, — говорится в сообщении министерства. — Протекционистские тенденции увеличились, и риск глобального торгового конфликта возрос".
Кроме того в минфине Германии отметили риски, связанные с предстоящем в марте 2019 года выходе Великобритании из состава Евросоюза.
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