Минфин Британии заявил о выделении £3 млрд на брексит 

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что ведомство зарезервировало в бюджете £3 млрд на подготовку к выходу страны из Евросоюза.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Много новостей о брексите и о подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения (с Брюсселем. — RT). Мы готовы к любому варианту развития событий, поэтому я зарезервировал в бюджете на подготовку к брекситу £3 млрд, и готов потратить больше, если это потребуется», — написал он.
Ранее в Евросоюзе заявили, что договор об условиях брексита должен быть подготовлен до октябрьского саммита ЕС.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом.