Минфин Британии заявил о выделении £3 млрд на брексит

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Много новостей о брексите и о подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения (с Брюсселем . — RT). Мы готовы к любому варианту развития событий, поэтому я зарезервировал в бюджете на подготовку к брекситу £3 млрд, и готов потратить больше, если это потребуется», — написал он.

Ранее в Евросоюзе заявили, что договор об условиях брексита должен быть подготовлен до октябрьского саммита ЕС.