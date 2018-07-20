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Минфин Британии заявил о выделении £3 млрд на брексит
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Минфин Британии заявил о выделении £3 млрд на брексит 

RT на русском 1 час назад
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что ведомство зарезервировало в бюджете £3 млрд на подготовку к выходу страны из Евросоюза.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Много новостей о брексите и о подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения (с Брюсселем. — RT). Мы готовы к любому варианту развития событий, поэтому я зарезервировал в бюджете на подготовку к брекситу £3 млрд, и готов потратить больше, если это потребуется», — написал он.
Ранее в Евросоюзе заявили, что договор об условиях брексита должен быть подготовлен до октябрьского саммита ЕС.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом.
RT на русском: последние новости
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