Дефицит ликвидности надавил на рынок

Российские банки столкнулись с дефицитом долларовой ликвидности, что, в общем-то, было довольно ожидаемо. Первым явным сигналом об этом стал постепенный рост банковских ставок по валютным депозитам — пока в дело включится Центробанк , пройдет время, а банкам сейчас будет важна каждая неделя. В сентябре и декабре 2018 года Россия должна будет провести крупные платежи в счет погашения внешнего долга, а денег на это аккумулировано явно недостаточно. Компании могут прийти за валютой на рынок, и тогда рубль заметно ослабнет. Вероятная цель — порядка 64-65 руб. за доллар США в случае, если бизнес останется один на один с необходимостью платить по счетам.

Сырьевой сектор к пятнице, похоже, успокоился. Баррель североморского сорта нефти Brent растет днем на 0,4% и торгуется по $72,87, бочка WTI стоит на месте и динамики не демонстрирует. Сегодня вечером Baker Hughes опубликует свежую статистику по количеству буровых установок в США за неделю, и если данные подтвердят намеченную ранее волну роста, нефть будет вынуждена отступать в цене.

Контрсанкции, планы по их систематизации, поиск дополнительных источников бюджетных поступлений и амбициозные планы властей, требующие широкого финансирования, не способствуют стабильности экономической системы России. Согласно актуальным данным МЭР, в июне растущий импульс в экономике, который так радовал весной, полностью иссяк. Не факт, что за оставшуюся часть лета и осень ВВП найдет новую точку опоры.