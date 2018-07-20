Китай наращивает инвестиции в технологический сектор Израиля

Москва , 20 июля — «Вести. Экономика». В то время как инвестиции материкового Китая подвергаются более тщательному рассмотрению в США и Европе, китайские компании все чаще обращаются к другим странам, в частности наращивают вложения в Израиль . Об этом сообщает CNBC.

Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

"В течение последних восьми-десяти лет наблюдался восходящий тренд в китайских инвестициях в Израиль, но он ускоряется", — заявил Стивен Шенфельд, основатель и директор по инвестициям BlueStar Indexes — компании, которая разрабатывает ориентированные на Израиль индексы и биржевые фонды. Подавляющее большинство инвестиций в Израиль по-прежнему происходит из внутренних источников, а также из США и Европы. Однако, по словам Шенфельда, инвестиции из Китая и более широкого Азиатского региона «значительно выросли». Израильские технологии привлекают китайские компании по ряду причин, отметил Шенфельд. Помимо потенциала применения таких технологий в Китае, китайские инвесторы учитывают тот факт, что многие из компаний ближневосточной страны имеют глобальные операции и те же стандарты, что и в Кремниевой долине, но без заоблачных оценок стоимости.

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Китайские инвесторы вложили за рубежом $57,18 млрд в 2018 году Китай создает технологический инвестфонд на $15 млрд Китайские инвестиции в США упали на 92% Китайские инвестиции в Израиле охватывает «почти каждый крупный прорывной технологический сектор», сказал Шенфельд, указав на такие отрасли, как автономные и электрические транспортные средства, где крупные китайские автопроизводители поддерживают научно-исследовательские центры. В других секторах, таких как применение искусственного интеллекта, по словам Шенфельда, Израиль является «одним из лидеров практически в каждой области». Китай также увеличил инвестиции в инфраструктуру в Израиле в рамках инициативы Пекина «Один пояс — один путь». Как сообщали «Вести. Экономика», в первой половине 2018 г. китайские инвесторы совершили прямые нефинансовые инвестиции в размере $57,18 млрд в 3617 иностранных предприятий в 151 стране и регионе, что на 18,7% больше, чем годом ранее. За первые шесть месяцев года китайские инвесторы вложили $7,4 млрд в 55 стран, затронутых инициативой «Один пояс — один путь», что на 12% больше, чем годом ранее.