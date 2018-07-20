Негласно Путин объявил Америке долларовую войну

Владимир Путин — талантливый игрок в покер, умеющий блефовать и с плохими картами. Хотя Россия с экономической точки зрения — карлик и по отношению к другим экономикам мира постоянно опускается все ниже и ниже, российский президент в политическом отношении сумел возвратить свою страну на мировую арену. Его стратегическое дарование вновь проявилось во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом . Путин держал себя уверенно, выступал как равный партнер и заставил всех забыть, что народное хозяйство американцев в 12 раз больше российского. А ведь еще совсем недавно эта разница достигала лишь восьми раз.

Но сейчас как минимум один из его блефов раскрыт. Россия ни в коем случае не является партнером, на которого американцы могут положиться, а Трамп — не тот американский государственный деятель, которому Путин доверяет. Только к такому выводу можно прийти, увидев последние данные американского министерства финансов. Москва избавилась практически от всех американских гособлигаций. В мае Кремль продал 69% своих «трежерис», как американские государственные облигации называются на жаргоне профессиональных инвесторов. И это после того, как в апреле Россия сократила объем своих американских ценны бумаг вдвое.

В течение двух месяцев Россия ликвидировала свои запасы казначейских ценных бумаг Соединённых Штатов в объеме 81,1 миллиарда долларов. Теперь этот объем составляет каких-то 14,9 миллиарда долларов. В этой связи Россия уже не числится в списке основных держателей казначейских бумаг США, поскольку для того, чтобы находиться в нем, государство должно владеть гособлигациями или иными ценными бумагами на сумму более 30 миллиардов долларов.

«В такое резкое снижение объема было трудно поверить. В первый момент я подумал, что произошла какая-то статистическая ошибка, — говорит Роберт Синч (Robert Sinche), стратег брокерского дома «Амхёрст Пирпонт Секьюритиз» (Amherst Pierpont Securities). — Но скорее всего за такими резкими продажами скрываются политические мотивы. Путин хочет в меньшей степени зависеть от доллара и использовать другие возможности для вложения валютных резервов своей страны».

Действительно, за продажей американских гособлигаций может скрываться стратегический маневр. С экономической точки зрения, продажи рациональными никак не назовешь. Цена на нефть вот уже год находится на подъеме. С июня 2017 года цена за один баррель прибавила добрых 50%. Параллельно с этим валютные резервы России увеличились примерно на 60 миллиардов и достигли сейчас объема почти в 460 миллиардов долларов. Добывая в день около 11 миллионов баррелей, Россия является сейчас самой крупной нефтедобывающей державой мира.

Даже сам момент продажи ценных бумаг указывает на политические мотивы. В апреле Вашингтон совершенно неожиданно ввел санкции против «Русала» и тем самым заставил российский алюминиевый концерн выйти из игры. Ударом для этого сырьевого гиганта было не столько то, что теперь он не сможет продавать свой алюминий где угодно, а скорее то, что теперь он теряет доход от своих долларовых облигаций. И это наглядно показало Владимиру Путину, насколько уязвимы его экономика и предприятия и насколько он зависит от милости американцев.

«Америка использует доллар как оружие, — сказал Чарльз Гэйв (Charles Gave), стратег независимого аналитического агентства «ГК Ресерч» (GK Research) — Международные трансакции, при которых оплата производится в долларах, могут быть запрещены Вашингтоном росчерком пера». Продажа американских «трежерис» — не первое доказательство того, что Москва стремится стать менее зависимой от Америки. В последние годы российский Центральный банк постоянно увеличивал золотые резервы. За десять лет запас этого благородного металла в ЦБ возрос в четыре раза. Сейчас в его сейфах лежит почти 1 890 тонн золота, никогда еще со времен конца Советского Союза объем золотого запаса не был так велик.

В отличие от долларов золото — валюта, не связанная ни с каким государством. На него не может повлиять никакое правительство, поэтому этот благородный металл так любят использовать авторитарные правители. Но и менее автократичным правителям все меньше нравится долларовый диктат. «Следующим шагом в экономической войне может стать, что Америка ограничит зону доступности доллара одной собой с серьезнейшими последствиями для всего мира», — сказал Гэйв.

Вся финансовая система функционирует на основе американской валюты. Большинство платежных потоков производится в долларах. В любой точке трансакционной цепи Вашингтон может наложить вето и исключить игрока из процесса. Одной только этой потенциальной угрозы достаточно, чтобы никто не захотел связываться с американцами. Кто сегодня хочет покупать нефть, должен иметь доллары и таким образом в определенной степени зависит от милости Америки. Это делает санкции против Ирана настолько действенными.

Альтернативы доминированию доллару не видно. Евро не способен серьезно поколебать позиции Америки. Хотя доля Америки в мировых валютных резервах и сократилась до 62,5%, что значительно ниже 72% в период введения евро. Но общая европейская валюта составляет в этих резервах всего лишь 20%, то есть менее одной трети от долларовых резервов.

Вероятно, Путин хочет использовать свои нефтедоллары, чтобы изменить финансовый порядок. «Путин заявил, что будет усиленно диверсифицировать свою государственную казну», — сказал Синч.

У Путина могущественные союзники. Китайское руководство также начало дедоларизировать страну, то есть активно отказываться от доллара. На шанхайской бирже в этом году нефтяные контракты заключались в юанях. Однако Пекин держится за свои американские казначейские бумаги. В мае Народная республика увеличила их объем на 1,2 миллиарда и сейчас владеет ценными бумагами на общую сумму почти в 1,2 триллиона долларов, то есть почти пятой частью всех бумаг, находящихся в иностранной собственности.