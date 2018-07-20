Куда заведет Россию выплата долгов

Россия без денег: куда заведет страну выплата долгов

Российские компании продолжает возвращать ранее взятые внешние кредиты. Во втором полугодии только нефинансовым организациям предстоит отдать $34,3 млрд, подсчитал Центральный банк . Такой объем платежей вызовет большой спрос на валюту и будет способствовать ослаблению рубля. Ситуация может оказаться критической, если упадут цены на нефть, а нерезиденты продолжат выводить средства из российских активов.

ЦБ опубликовал оценку платежей по внешнему долгу во втором полугодии 2018 года. Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить в III квартале 2018 года $12,6 млрд, а в IV квартале 2018 года — $21,7 млрд, свидетельствует оценка, опубликованная на сайте регулятора.

Сумма может вырасти на $5,1 млрд, если компании не смогут продлить сроки выплат по той части долга, которая приходится на внутригрупповое финансирование.

Банк России отмечает, что выплаты во втором квартале практически соответствуют аналогичному показателю прошлого года, а платежи в четвертом квартале на 8% ниже, чем годом ранее. Оценку выплат по долгам банковского сектора ЦБ не приводит.

Банки и компании в первом полугодии уже отдали зарубежным кредиторам несколько десятков миллиардов долларов.

В итоге внешний долг России по состоянию на 1 июля 2018 года составил $485,5 млрд, сократившись с начала года на $32,6 млрд Из этой суммы $8 млрд пришлось на банки, и $16,7 млрд на «прочие сектора».

Несмотря на то, что платежи незначительно увеличатся по сравнению с прошлым годом, погашение долгов может стать крайне негативным фактором для России. Причина в том, что внешние платежи накладываются еще на несколько факторов, которые разгоняют спрос на валюту.

Виктор Вексельберг с «Реновой». Прежде всего, речь идет о выводе нерезидентами средств с российского финансового рынка. Драйвером для этого стало введение США новых санкций в отношении российских компаний и предпринимателей. 6 апреля под ограничительные меры попали, в частности, Олег Дерипаска и его «Русал»

Крупнейший объем фактических выплат в текущем году пришелся на апрель, и в течение указанного месяца курс рубля обвалился почти на 10%. Однако это произошло главным образом из-за реализации геополитических и санкционных рисков, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко . В других условиях выплаты прошли бы фактически незаметно, считает он.

В результате начался отток средств из российских активов. По данным ЦБ, иностранцы сократили вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) с апреля по июнь на 223 млрд руб., их доля в номинальном объеме облигаций сократилась с 34,5% до 30,5%. В последние недели ситуация менее напряженная, но новый раунд санкций может вызвать более масштабное бегство, что приведет к резкому скачку спроса на валюту.

Отток также связан с повышением ставок Федеральной резервной системой США , что делает вложения в долларовые активы более прибыльными.

Другой фактор — это покупка Минфином валюты на рынке в рамках бюджетного правила. Поскольку цены на нефть держатся выше $70 за баррель, а цена отсечения нефтегазовых доходов около $40, то финансовое ведомство уже несколько месяцев направляет на приобретение валюты сотни миллиардов рублей.

Так с 6 июля 2018 года по 6 августа 2018 года на эти цели пойдет 347,7 млрд руб., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 15,8 млрд руб. В июне — июле Минфин потратил на интервенции 379,7 млрд руб., в мае-июне — 322,8 млрд руб.

Пока ситуацию спасают высокие цены на нефть, обеспечивающие стабильный приток долларов в страну. По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в I полугодии 2018 года увеличился до $53,2 млрд по сравнению с $23,9 млрд в январе — июне 2017 года.

«Определяющую роль сыграло укрепление в полтора раза сальдо торгового баланса, достигшего 90,6 млрд долларов США на фоне благоприятной международной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, при умеренном росте совокупного отрицательного вклада других компонентов счета текущих операций», — отмечает ЦБ.

Регулятор также сообщает, что вырос чистый вывоз капитала частным сектором. В январе-июне 2018 года он составил $17,3 млрд против $14,4 млрд годом ранее. ЦБ отмечает спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов «при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков».

Очевидно, что сильная коррекция нефтяных котирвок приведет и к сокращению притока валюты в страну, и выход инвесторов из российских активов. Между тем, ситуация с валютной ликвидностью и без того сложная, отмечают аналитики.

Спрос на валюту растет на денежном рынке, что отражается на стоимости долларовых заимствований, говорит Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс». Это связано с выводом капитала нерезидентами, угрозой новых санкций, а также сокращение позиций иностранных банков в российских кредитных организациях.

«В итоге, на текущий момент наблюдается дефицит валютной ликвидности, которого не было в прошлом году, что приводит к ослаблению рубля в настоящее время», — отмечает он.

При этом, приток валюты в ближайшие месяцы будет низким ввиду сезонного фактора. Таким образом, если геополитические риски не снизятся, к концу года ситуация может усугубиться, что приведет к дальнейшему ослаблению российской валюты, резюмирует аналитик.