Высокие цены на нефть сдерживают рост рынка исламских бондов

Москва , 20 июля — «Вести. Экономика». Рост цен на нефть в этом году снизил потребность экспортеров энергоносителей на Ближнем Востоке в привлечении средств путем выпуска исламских облигаций. Это угрожает росту нишевого финансового сектора, пишет CNBC.

Фото: EPA/ALI HAIDER

Цены на нефть в этом году держатся выше $60 за баррель. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело свой прогноз по средней цене нефти в этом году до $65 за баррель с ранее ожидавшихся $55 за баррель.

Как сообщали «Вести. Экономика», Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на нефть в 2018-2019 годах до $70,23 и $68,99 соответственно.

На фоне высоких цен на нефть глобальный выпуск исламских облигаций упал на 15,3% в годовом выражении до $44,2 млрд в первом полугодии, показали данные S&P.

Агентство ожидает, что общий объем выпуска по итогам 2018 года составит $70-80 млрд по сравнению с $97,9 млрд в 2017 году. Прошлогодний показатель был максимальным за три года.

Исламские облигации, или сукуки, — это долговые инструменты, которые соответствуют принципам шариата.

Крупнейшими эмитентами сукуков в прошлом году были арабские страны-экспортеры нефти. Саудовская Аравия , например, выпустила суверенные сукуки на $9 млрд — это крупнейший выпуск исламских облигаций.

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Но более высокие цены на нефть привели к снижению потребностей в финансировании в некоторых странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), заявил старший директор по исследованиям в области финансовых услуг и глобальный руководитель исламского финансирования в S&P Global Ratings Мохамед Дамак на прошлой неделе.

После обвала цен на нефть эти страны сократили расходы и субсидии. Улучшение бюджетной дисциплины также снизило потребность в выпуске сукуков, отметил Мохамед.

Снижение выпуска сукуков добавляет трудностей для исламских финансов, где наблюдается замедление роста, несмотря на усилия по расширению сектора за пределами традиционных рынков на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Эксперты отмечают, что более быстрому росту отрасли препятствует отсутствие стандартизации. Многие юрисдикции по-разному толкуют шариат, что приводит к различиям в том, как структурируются продукты, и в способах разрешения споров.