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Мировое производство алюминия в I полугодии снизилось на 1%
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Мировое производство алюминия в I полугодии снизилось на 1% 

Прайм 41 минуту назад
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мировое производство алюминия в январе-июне 2018 года составило 31,756 миллиона тонн, что на 1% меньше показателя за аналогичный период 2017 года (32,09 миллиона тонн), следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI), членами которой являются крупные компании-производители алюминия.
В частности, предприятия Северной Америки за отчетный период выпустили 1,861 миллиона тонн алюминия (сокращение производства на 5,1%), Южной Америки — 611 тысяч тонн (минус порядка 11,4%).
Страны Западной Европы за шесть первых месяцев текущего года произвели 1,84 миллиона тонн алюминия (снижение на 1,8%), Центральной и Восточной Европы — 2,012 миллиона тонн (больше почти на 1,9%).
Китай с начала года произвел 17,912 миллиона тонн металла (снижение примерно на 3,3%), страны Азии (исключая Китай) — 2,179 миллиона тонн (рост на 15,4%), Океании — 944 тысячи тонн (плюс 9,1%), Персидского залива — 2,676 миллиона тонн (больше на 3,7%). Страны Африки в первом полугодии сократили выпуск алюминия на 1,6% относительно аналогичного периода прошлого года — до 821 тысячи тонн.
IAI отмечает, что представленные данные являются предварительными и в дальнейшем некоторые из показателей могут быть скорректированы. Мировое производство алюминия в 2017 году выросло на 5,8%, до 63,4 миллиона тонн.
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