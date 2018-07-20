Казахстан может увеличить добычу нефти в 2019 году после принятия решения по Кашагану

ТАСС , 20 июля. Казахстан после решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти не стал ее наращивать, но может сделать это в следующем году, после того, как определится с уровнем добычи на Кашаганском месторождении, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"У нас она как была в пределах 1,8 млн баррелей [в сутки], так и осталась. До конца года так и будет, нам достаточно", — сказал Бозумбаев, отметив, что Казахстан и так превышал квоту добычи.

По соглашению ОПЕК+ Казахстан должен снизить добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки от уровня ноября 2016 года (для остальных участников сделки сокращение добычи рассчитывается от уровня октября 2016 года). Таким образом, Казахстан должен удерживать добычу на отметке 1,68 млн баррелей в сутки. Однако в рамках договоренностей был учтен запуск Кашагана в ноябре 2016 года и необходимость ограничения добычи без ущерба для месторождения.

На вопрос о росте добычи в 2019 году министр ответил: «Да, возможно, сложно сказать [на сколько]. Мы к концу года определимся по Кашагану. К концу года мы вам скажем, каким может быть увеличение».

При этом Казахстан ранее выступил за возможный пересмотр своей квоты по сделке ОПЕК+. Замглавы минэнерго республики Магзум Мирзагалиев говорил, что Казахстану нужно позволить добывать на 100 тыс. баррелей в сутки больше, чем это предусмотрено действующим соглашением.

Согласно отчетам Международного энергетического агентства , на протяжении нескольких месяцев Казахстан не соблюдал свою квоту. В мае республика нарастила добычу на 200 тыс. баррелей в сутки вместо сокращения на 20 тыс. баррелей.

Кашаган — крупнейшее нефтегазовое месторождение в Казахстане. Общие запасы нефти оцениваются в 38 млрд баррелей, из них извлекаемые — около 10 млрд баррелей, запасы природного газа — более 1 трлн куб. м.

Кашаган запущен в ноябре 2016 года. На тот момент добыча составляла 75 тыс. баррелей в сутки, в 2017 году ее планировалось увеличить до 370 тыс. баррелей. В апреле 2018 года Кашаган вышел на добычу в 300 тыс. баррелей в сутки после проведенного в марте ремонта.