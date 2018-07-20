Hermes: падение акций не снизило спрос в Китае

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Hermes International заявила, что продажи в Китае по-прежнему растут более чем на 10%, несмотря на падение на фондовом рынке страны, сообщает Bloomberg.

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Прибыльность в первом полугодии осталась вблизи рекордных уровней, а продажи во II квартале увеличились на 12%, превысив оценки аналитиков, следует из сообщения французской компании. Падение индекса CSI 300 в Шанхае на 13% в этом году не тревожит производителя сумок Birkin. Показатель роста продаж остается двузначным в материковом Китае, заявил гендиректор Hermes International Аксель Дюма. Компания внимательно следит за ценами: в начале этого месяца Hermes снизила их примерно на 4%, передавая выгоду от снижения импортных пошлин потребителям. "В отношении Китая я действительно не вижу никаких изменений в темпах", — сказал Дюма журналистам. Он отметил, что компания внимательно следит за такими показателями, как стоимость недвижимости и цены на китайские акции. "Наши клиенты гораздо больше учитывают свои чистые активы, чем свой доход, поэтому о любых изменениях в этой сфере нужно позаботиться", — заявил Дюма. Сохраняющийся высокий спрос на продукцию Hermes в Китае дает позитивный сигнал другим французским производителям товаров класса «люкс» — LVMH и Kering.

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