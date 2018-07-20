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Евро ищет возможность восстановиться
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Евро ищет возможность восстановиться 

News.ru 1 час назад
Евро пытается восстановиться на торгах 20 июля. Поползновения покупателей выглядят неубедительно, несмотря на то, что быки по доллару ослабили хватку после вербальной интервенции Дональда Трампа, который раскритиковал сильный доллар и жесткую политику Федрезерва.
Пара евро/доллар, которая вернулась за пределы отметки 1,16 после падения к минимумам в районе 1,1575, не в силах преодолеть сопротивление в лице 20-дневной скользящей средней, которая преграждает путь к 1,17, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Что касается перспектив единой валюты, то на предстоящей неделе состоится заседание ЕЦБ. Но рынки не ждут от главы ЕЦБ Марио Драги никаких сюрпризов или драйверов, способных внести существенные коррективы в текущую расстановку сил в основной валютной паре. Экономическая картина в регионе практически не изменилась, и разве что риски обострения торговых отношений с Вашингтоном возросли.
К слову, торговая политика ЕС-США будет иметь большее значение для евро в ближайшие дни в свете того, что на следующей неделе представители Еврокомиссии встретятся с Трампом в Вашингтоне. В рамках этой встречи европейская сторона может анонсировать список потенциальных ответных мер на введение таможенных пошлин на ввоз европейских автомобилей. Так что в случае обострения конфликта евро может серьезно пострадать, учитывая, что на сей раз речь идет именно о Европе, а доллар пользуется спросом на приступах бегства от рисков.
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