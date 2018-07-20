Почему цена нефти может превысить $100 за баррель

В июле цены на нефть потеряли более 7%, однако инвесторам стоит помнить, что в этом году возможен отскок цен примерно на 40% с уровней прошлой недели до отметок выше 100 долларов за баррель, говорится в статье Dow Jones.

"Предложение на рынке ограничено, показатели предложения и спроса близки", — отмечает Мэтт Бадиали, старший аналитик Banyan Hill.

Ожидается, что средний спрос на нефть в этом году составит 99,1 мн баррелей в день, однако предложение нефти в июне составляло 98,8 млн баррелей в день, согласно Международному энергетическому агентству

"Благодаря Венесуэле, находящейся на грани коллапса, предложение (сильно) ограничено. Возможны и перебои с поставками из-за санкций США в отношении Ирана, тогда как спрос (на нефть) растет вместе с мировой экономикой", — рассуждает Бадиали.

"Разочарование рынка в связи с тем, что ОПЕК так и не наращивает" добычу, также поддерживает рост цен.

В июне ОПЕК и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в картель, например, Россия , договорились о некотором ослаблении ограничений на добычу и росте производства нефти на 1 млн баррелей в день. Отчасти такой шаг должен компенсировать влияние экономических проблем Венесуэлы, перебоев с добычей в Ливии и возобновления санкций в отношении Ирана.

Однако решение ОПЕК+ о росте добычи не привело к падению цен, напротив, цены вскоре выросли, и котировки фьючерсов на нефть WTI 29 июня завершили торги на отметке 74,15 доллара, самом высоком уровне с ноября 2014 года.

Объявленного роста добычи "недостаточно для покрытия разницы между спросом и предложением, сформировавшейся в прошлом году и в первой половине текущего года", замечает Лей Геринг, управляющий партнер Goehring & Rozencwajg. Договор об ограничении добычи ОПЕК и ее страны-союзницы заключили примерно полтора года назад.

После начала роста поставок из Ливии ранее в июле котировки нефти начали резко снижаться, и 16 июля цены на нефть Brent достигли 3-месячного минимума 71,84 доллара. Кроме того, источник в администрации США сообщил о готовности предоставить некоторые послабления в режиме санкций в отношении иранской нефти. Торговый конфликт США и Китая усилился, провоцируя беспокойство касательно ослабления спроса на нефть. Кроме того, стало известно о возможной продаже части американских стратегических нефтяных резервов.

В недавних твитах президент США Дональд Трамп также призвал саудитов увеличить добычу, чтобы снизить цены. Это "что-то совершенно новое и необычное для действующего президента — комментировать действия ОПЕК или динамику цен настолько активно, чтобы это оказывало непосредственное влияние на котировки" нефти, заявил Джеймс Бамбино, управляющий директор Oilgram Price Report в S&P Global Platts.

Однако наиболее важными для цен факторами являются предложение и спрос, отметил Бамбино. Цены могут упасть на 10 долларов из-за твитов Трампа, но отчасти данное снижение может быть связано с «признаками того, что международная политика будет иметь долгосрочное влияние на факторы спроса и предложения», добавил Бамбино.

В Международном энергетическом агентстве прогнозируют, что мировой спрос на нефть к 2019 году достигнет 100,5 млн баррелей в день, тогда как в этом году он составляет 99,1 млн баррелей в день.

По словам Геринга, у Саудовской Аравии , крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, почти нет резервных добывающих мощностей для восполнения сократившегося предложения в других странах. Королевство может добывать примерно 10,6 млн баррелей в день, немного выше текущего уровня добычи 10,3 млн баррелей в день, добавил он.

Мировые запасы нефти могут начать сокращаться уже в 4-м квартале «к уровням, при достижении которых цены на нефть, как правило, поднимались выше 100 долларов за баррель», отметил Геринг. Он полагает, что цены на нефть Brent в этом году достигнут 100 долларов за баррель. Таков его прогноз на 18 месяцев.

Геринг — не единственный аналитик, ожидающий, что предложение на рынке нефти не сможет удовлетворить спрос. «Непростой медвежий рынок остается позади», — отметил Бадиали. Во время снижения цен на нефть (в 2016 году они упали ниже 30 долларов за баррель) увеличилось число банкротств нефтяных компаний. В среду цены на нефть WTI закрылись по 68,76 доллара за баррель. «Промышленность, даже такая гибкая и устойчивая, как нефтяная, не может восстановиться так быстро», добавил он.

По словам Бадиали, если США осуществят свои угрозы и после 4 ноября перекроют компаниям, сотрудничающим Ираном, доступ к кредитным рынкам США, цены на нефть WTI этой осенью могут превысить 120 долларов за баррель.