Дефицит британского бюджета превысил прогнозы в июне

Москва , 20 июля — «Вести. Экономика». Британское правительство зафиксировало чуть больший бюджетный дефицит, чем ожидалось, хотя заимствования за первые три месяца финансового года были на самом низком уровне с 2007 года.

Дефицит бюджета в июне составил 5,344 млрд фунтов, по сравнению с 6,239 млрд фунтов год назад, сообщило Национальное статистическое управление (ONS). Опрос экономистов Reuters предполагал, что показатель составит 5 млрд фунтов.

Сейчас, в ходе текущего финансового года дефицит составляет 16,8 млрд фунтов, что на 24,4% меньше, чем в апреле-июне 2017 года, хотя редко можно получить хорошее руководство по тенденциям заимствований за весь год только через три месяца после начала финансового года.

Дефицит составил 9,9% ВВП, когда предшественник нынешнего министра финансов Филипа Хаммонда Джордж Осборн , пришел к власти в 2010 году и начал многолетнюю программу сокращения государственных расходов.

В марте Управление по бюджетной ответственности Великобритании (OBR) заявило, что ожидает, что дефицит (разница между тем, сколько тратит правительство и сколько оно зарабатывает от налоговых поступлений) снизится в этом финансовом году до 37,1 млрд фунтов, или до 1,8% от ВВП.

С тех пор премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала выделять дополнительно 20 млрд фунтов в год на финансирование общественного здравоохранения, поэтапно в течение следующих пяти лет. Хаммонд сказал, что объяснит, как это будет финансироваться в своем осеннем бюджетном заявлении.