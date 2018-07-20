Денежная база РФ продолжает расти 

С 6 по 13 июля объем денежной базы РФ в узком определении, по данным Центробанка, вырос на 139,5 млрд руб.
Объем денежной базы РФ в узком определении с 6 по 13 июля увеличился почти на 140 млрд рублей: с 10,207 трлн до 10,347 мрлн. Рост, по данным Банка России, составил 1,37%. Неделей ранее, в период с 29 июня по 6 июля показатель вырос на 107,7 млрд рублей — с 10 трлн 99,5 млрд рублей до 10 трлн 207,2 млрд До этого наблюдалось сокращение денежной базы на 63,8 млрд руб.
Денежная база в узком определении — это выпущенные Банком России в обращение наличные деньги, с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций. Это также остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Денежная база РФ в широком определении растет активнее. Этот показатель состоит из наличных денег в обращении (с учетом остатков в кассах банков), средств на корреспондентских счетах и обязательных резервах кредитных организаций в ЦБ. Туда же входит суммарная рыночная стоимость облигаций Банка России, находящихся в обращении.
На 1 июля 2018 года объем денежной базы в широком определении составил почти 16,482 трлн руб. В январе-июне 2018 года показатель вырос на 12,1%. В годовом исчислении с июля прошлого года денежная база увеличилась на 42,1% (в июле 2017 года она была 11 триллионов 596,4 миллиарда рублей).
По оценке некоторых экспертов, феноменальный рост денежной базы можно расценивать как позитивный сигнал.
“Динамика денежной базы создает предпосылки для такого роста денежной массы, который обеспечит рост ВВП на уровне 5%”, — считает руководитель группы макроэкономических исследований ПАО "КАМАЗ Сергей Блинов.