Денежная база РФ продолжает расти

С 6 по 13 июля объем денежной базы РФ в узком определении, по данным Центробанка, вырос на 139,5 млрд руб.

Объем денежной базы РФ в узком определении с 6 по 13 июля увеличился почти на 140 млрд рублей: с 10,207 трлн до 10,347 мрлн. Рост, по данным Банка России, составил 1,37%. Неделей ранее, в период с 29 июня по 6 июля показатель вырос на 107,7 млрд рублей — с 10 трлн 99,5 млрд рублей до 10 трлн 207,2 млрд До этого наблюдалось сокращение денежной базы на 63,8 млрд руб.

Денежная база в узком определении — это выпущенные Банком России в обращение наличные деньги, с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций. Это также остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

Денежная база РФ в широком определении растет активнее. Этот показатель состоит из наличных денег в обращении (с учетом остатков в кассах банков), средств на корреспондентских счетах и обязательных резервах кредитных организаций в ЦБ. Туда же входит суммарная рыночная стоимость облигаций Банка России, находящихся в обращении.

На 1 июля 2018 года объем денежной базы в широком определении составил почти 16,482 трлн руб. В январе-июне 2018 года показатель вырос на 12,1%. В годовом исчислении с июля прошлого года денежная база увеличилась на 42,1% (в июле 2017 года она была 11 триллионов 596,4 миллиарда рублей).

По оценке некоторых экспертов, феноменальный рост денежной базы можно расценивать как позитивный сигнал.