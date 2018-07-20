Валютный порок. Почему банкам периодически не хватает долларов

Дефицит валютной ликвидности в банковской системе может возникнуть в силу двух обстоятельства. Это либо повышенный спрос на валюту, либо необходимость погашать крупные обязательства. Наиболее остро риск дефицита валютной ликвидности может проявиться при сочетании обоих факторов. Сейчас политика ЦБ направлена на девалютизацию банковских балансов, однако официальная статистика показывает, что сокращение валютных активов опережает сокращение валютных пассивов.

Привлечение более дешевых валютных пассивов для фондирования рублевых активов — это нормальная стратегия банков, однако такой тренд способствует увеличению риска нехватки валютной ликвидности. Другими словами, на рынке может возникнуть дефицит валюты. Вместе с тем в банковской сфере достаточно хорошо развиты инструменты предоставления денег по разным каналам, поэтому такие ситуации не носят системного характера, а касаются в основном отдельных участников.

Почему у банков нет валюты летом

Периоды нехватки валюты у банков бывает трудно предсказать. Сезонность на валютном рынке — понятие условное. С одной стороны, действительно существуют такие факторы, как, например, летнее снижение сальдо платежного баланса, которое происходит из-за сокращения экспорта энергоносителей, что приводит к ослаблению притока валюты на внутренний рынок.

Также может резко повыситься спрос на валюту накануне длинных выходных, что особенно четко прослеживается в периоды высокой волатильности.

С другой стороны, любая сезонность со временем может нивелироваться эффективностью финансового рынка. Если колебания валютного рынка легко прогнозировать — его участники будут стремиться к извлечению выгоды от курсовых изменений, что сгладит воздействие сезонных скачков предложения той или иной валюты.

В то же время в спросе на валюту можно заметить цикличность, которая определяется внешними факторами. Например, с февраля 2017 года бюджетное правило обязывает Минфин покупать валюту ны рынке, когда стоимость нефти превышает $40 за баррель марки Urals. Такая ситуация ведет к усложнению расчетов по валютным обязательствам для банков, не обладающих запасом высоколиквидных активов.

Поскольку колебания цены на нефть включают в себя и компоненту цикличности, баланс валютной ликвидности также подвержен определенным циклам. Наблюдаемое в 2018 году существенное превышение стоимостью нефти уровня $40 за баррель определяет как масштабную скупку валюты Минфином, так и готовность органов финансового регулирования вернуть валютную ликвидность на рынок.

Без долларов

Для банков как избыток, так и дефицит валютной ликвидности — это источники повышенного риска, которые либо оказывают давление на капитал, либо требуют отвлечения денежных средств от текущей деятельности для поддержания «подушки безопасности». В этом свете планирование потребности в валюте проходит на постоянной основе, что позволяет снижать риск внезапной ее потери.

В результате влияние изменений спроса и предложения на валютном рынке остается ограниченным. С точки зрения пассивных операций это мало чем отличается от ситуации, когда банкам нужно выплачивать по рублевым обязательствам.

Список инструментов управления валютной ликвидностью весьма обширен. Банки, например, могут привлекать средства через валютный своп с ЦБ, использовать механизм РЕПО, привлекая средства через Национальный клиринговый центр ( НКЦ ) или других участников финансового рынка под залог ценных бумаг. Также есть возможность привлечь доллары на межбанковском рынке.

Однако несмотря на развитие инструментов привлечения валютной ликвидности, в ситуации, когда существует риск ее дефицита, банки будут стремиться ограничивать активные операции в валюте. Среди прочего, это сильно скажется на риске ликвидности нефинансовых организаций — ограничение банками валютного кредитования сократит их возможности как рефинансирования прежних обязательств, так и привлечения новых средств.

Подарок от Казначейства

В начале июля глава Федерального казначейства Роман Артюхин заявил о том, что осенью его ведомство приступит к осуществлению операций валютный своп на Московской бирже . Сейчас казначейство ограничено в выборе способов использования имеющейся в его распоряжении валютной ликвидности. Размещать ее на депозитах можно только в ограниченном числе банков, причем эти средства не распространяются активно по системе через межбанк — это связано как с кризисом доверия кредитных организаций друг к другу, так и с регулятивными ограничениями.

Своп — это гибкий инструмент, позволяющий подстроить его использование под конкретные нужды участников финансового рынка. По существу, своп — это залоговый кредит, где обеспечением выступает другая валюта. Благодаря этому доступ к валютной ликвидности получит более широкий круг банков по сравнению с теми, которые имеют право привлекать бюджетные средства на свои депозиты. Отчасти такой инструмент составит конкуренцию сделкам РЕПО с центральным контрагентом, где в качестве обеспечения выступают ценные бумаги.

Кроме увеличения ликвидности, свопы могут помочь банкам в управлении открытой валютной позицией, так как это еще и инструмент по защите рисков. От свопов, которые планирует использовать казначейство, ждут относительно большего срока существования, что, в частности, даст банкам возможность размещать средства в валюте на более длительный срок, в случае появления спроса на такие средства.

На фоне девалютизации банковских операций в увеличении доступа банков к валютной ликвидности казначейства могут быть заинтересованы нефинансовые организации. Уверенность банков в наличии широкого спектра источников иностранной валюты позволит им с большей готовностью продолжать кредитование таких клиентов.

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