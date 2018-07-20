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Товарооборот между Россией и Германией вырос на 20%
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Товарооборот между Россией и Германией вырос на 20% 

Прайм 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Торговый оборот между Россией и Германией за последнее время вырос на 20%, положительная динамика в экономическом сотрудничестве между странами есть, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Торговый оборот за последнее время вырос на 20%, хотя текущий показатель в 57 миллиардов долларов, конечно, еще далек от уровня 2012 года. Тогда он превышал 80 миллиардов. Есть положительная динамика по ключевым механизмам взаимодействия в экономике: вновь заседает стратегическая рабочая группа по экономике и финансам", — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
По словам посла, общественность в Германии осознает контрпродуктивность санкционной политики против РФ и безальтернативность поддержания с Россией конструктивного диалога.
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