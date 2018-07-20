Ещё
Россельхознадзор запретил шампиньоны из Белоруссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Россельхознадзор запретит поставки шампиньонов из Белоруссии 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор с 24 июля запрещает поставки шампиньонов из Белоруссии, говорится в сообщении службы.
Специалисты Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном посту в Псковской области, расположенном на российско-белорусском участке границы, в субботу провели карантинный фитосанитарный контроль свежих шампиньонов из Белоруссии весом 4,608 тонны.
Уточняется, что продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным главной госинспекцией по семеноводству Белоруссии. Однако при проведении контроля специалисты обнаружили, что на четырех упаковках присутствует маркировка, подтверждающая, что продукция произведена в Польше, отмечает Россельхознадзор.
"Россельхознадзор выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с отсутствием контроля со стороны ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь" при выдаче фитосанитарных сертификатов на грузы, предназначенные к поставкам на территорию РФ. В связи с этим … Россельхознадзор с 24 июля 2018 года запрещает ввоз свежих грибов — шампиньонов, происхождением Республика Беларусь", — говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой о проведении расследования по данному факту.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России340
Умерла жена Высоцкого48
Путин предложил референдум в Донбассе1191
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море141
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение