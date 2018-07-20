Россельхознадзор запретил шампиньоны из Белоруссии

Россельхознадзор запретит поставки шампиньонов из Белоруссии

Россельхознадзор с 24 июля запрещает поставки шампиньонов из Белоруссии , говорится в сообщении службы.

Специалисты Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном посту в Псковской области , расположенном на российско-белорусском участке границы, в субботу провели карантинный фитосанитарный контроль свежих шампиньонов из Белоруссии весом 4,608 тонны.

Уточняется, что продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным главной госинспекцией по семеноводству Белоруссии. Однако при проведении контроля специалисты обнаружили, что на четырех упаковках присутствует маркировка, подтверждающая, что продукция произведена в Польше , отмечает Россельхознадзор.

"Россельхознадзор выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с отсутствием контроля со стороны ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь" при выдаче фитосанитарных сертификатов на грузы, предназначенные к поставкам на территорию РФ. В связи с этим … Россельхознадзор с 24 июля 2018 года запрещает ввоз свежих грибов — шампиньонов, происхождением Республика Беларусь", — говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой о проведении расследования по данному факту.