Европа без газа: чего добивается Америка

Минэнерго России считают абсурдным законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Накануне в Вашингтоне объяснили эту инициативу желанием повысить энергетическую безопасность стран НАТО . Для этого европейцы должны будут перейти на американский СПГ. Однако вряд ли все европейские страны согласятся покупать более дорогой сжиженный природный газ, считают эксперты.

Проект новых ограничительных мер США против строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу не отвечает рыночным требованиям и является «странным». Об этом заявил во время рабочей поездки в Хабаровск министр энергетики России Александр Новак

«Это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила. На мой взгляд, он абсурдный и странный».

Накануне республиканец Джон Барассо опубликовал документ, в котором предложил вместо строительства «Северного потока — 2» обеспечить беспрепятственный доступ американских энергоресурсов в Европу. Об этом сообщалось на сайте политика.

Законопроект предполагает введение санкций против газопровода, «который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими экспортными трубопроводами».

Строительство «Северного потока — 2» может сделать Европу более зависимой от российского газа. По словам сенатора, данный законопроект предоставляет странам НАТО возможность избежать «политического принуждения и манипуляций со стороны России».

Наступило время, когда США должны «использовать собственные энергоресурсы для обеспечения энергобезопасности своих союзников».

В частности, сенатор считает, что нужно дать компаниям США право поставлять сжиженный газ в страны-участницы НАТО без лицензии, а против кредиторов экспортных трубопроводов из России внести финансовые ограничения.

При этом российские чиновники ранее неоднократно говорили, что газопровод является исключительно коммерческим проектом. В частности, накануне президент России Владимир Путин на совещании МИДе напомнил, что у России и ЕС «много пересекающихся экономических интересов», десятилетиями складывалась общая транспортная и энергетическая инфраструктура.

«Все те деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, «Северный поток — 2», носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер, в них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна», — отметил он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год. Точкой входа газопровода «Северный поток — 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области , далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода первого «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км.

В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell , Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2». Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта.

Швеция. При этом разрешение на строительство газопровода выдали три ключевых партнера: Германия, Финляндия

Только Дания пока что не выдала разрешение на строительство газопровода. Ответа от Дании компания-оператор проекта Nord Stream 2 ожидает до конца второго квартала. Однако даже если в итоге разрешения Дании получить не удастся, то есть варианты пустить газопровод в обход Дании. Уже полученные разрешения на строительство в трех европейских странах покрывают 89% маршрута.

Ранее США уже пытались оказывать давление на партнеров проекта. Особенно активной была риторика в адрес Германии.

Участие Германии в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» является ее выбором, однако он сопряжен с большими проблемами, заявил недавно президент США Дональд Трамп

«Это ее выбор, но это вызывает трудности, поскольку она является членом НАТО», — сказал он в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

При этом он отметил, что Германия «платит России миллиарды долларов», и что он уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель «в достаточно жестких тонах» и ждет реакции.

«Пока рано начинать беспокоится об угрозе со стороны нового антироссийского закона против «Северного потока — 2», хотя он и внесен в конгресс, но вполне возможно, что до того времени, как он вступит в действие, европейские союзники проекта смогут принять решение, как поступать дальше», — комментирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Американцы и сами уже понимают, что проект почти на завершающей стадии, поэтому-то в новой инициативе республиканцев больший уклон делается на создание «трансатлантической энергостратегии», которая навяжет странам-членам НАТО американские энергоресурсы и при этом еще и законодательно облегчит поставки СПГ (сжиженный природный газ) в Европу из-за отсутствия необходимости получать лицензию. То есть законопроект направлен на то, чтобы обеспечить для США определенную долю европейского рынка в плане сбыта СПГ, а не остановить проект», — отметил эксперт.

Учитывая, что пока что газ из Северной Америки обходится ЕС дороже, чем российский, европейские страны будут выбирать более выгодные предложения, а те, кто вложился в «Северный поток — 2» в целом вряд ли будут молчаливо мириться с намерениями США, полагает он.

В среднем разница между ценами на трубопроводный газ и СПГ составляет около 30%, говорит Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс». Так, по данным ФНЭБ, если российский газ обходится полякам в $195−213, то цена безубыточности американского СПГ для Польши — $ 266, отмечает она.

«Даже если оставить в стороне вопрос цены, полностью заместить такие объемы (55 млрд куб.м) американским газом в настоящих условиях будет непросто. 55 млрд в год — это больше половины объёмов всего ожидаемого производства американского СПГ, а этот СПГ идет в том числе и на другие рынки. Кроме того, не исключены и инфраструктурные ограничения. Хотя терминалов СПГ в Европе с избытком, не понятно, может ли топливо в полном объеме быть доставлено после регазификации и на континентальные, удалённые от побережья, европейские рынки», — комментирует Александр Собко, аналитик центра энергетики Московской школы управления Сколково.