Объем несырьевого экспорта из Волгоградской области вырос почти в два раза 

За январь-май 2018 года Волгоградская область нарастила объем несырьевого экспорта в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатель превысил $600 млн в денежном выражении, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.
За отчетный период экспорт металлов и металлических изделий из области увеличился втрое и составил более $350 млн в денежном выражении. Волгоградская область поставила за границу минеральных продуктов на $247 млн (рост на 12%). Поставки химической продукции на зарубежные рынки возросли на 30% — до $165 млн «В этом году мы наблюдаем устойчивый рост несырьевого промышленного экспорта, его доля в общем объеме зарубежных поставок продукции региона превышает 70%. Системная работа по модернизации и развитию производств, созданию новых предприятий и их вовлечению во внешнюю торговлю, в том числе с использованием средств господдержки — необходимое условие для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности и достижения задач, поставленных президентом», — отметил вице-губернатор региона Роман Беков.