Ещё
Объем несырьевого экспорта из Волгоградской области вырос почти в два раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем несырьевого экспорта из Волгоградской области вырос почти в два раза 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
За январь-май 2018 года Волгоградская область нарастила объем несырьевого экспорта в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатель превысил $600 млн в денежном выражении, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.
За отчетный период экспорт металлов и металлических изделий из области увеличился втрое и составил более $350 млн в денежном выражении. Волгоградская область поставила за границу минеральных продуктов на $247 млн (рост на 12%). Поставки химической продукции на зарубежные рынки возросли на 30% — до $165 млн  «В этом году мы наблюдаем устойчивый рост несырьевого промышленного экспорта, его доля в общем объеме зарубежных поставок продукции региона превышает 70%. Системная работа по модернизации и развитию производств, созданию новых предприятий и их вовлечению во внешнюю торговлю, в том числе с использованием средств господдержки — необходимое условие для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности и достижения задач, поставленных президентом», — отметил вице-губернатор региона Роман Беков.
Rambler News Service: последние новости
Россия выиграла спор в арбитраже ВТО о пошлинах Украины на аммиачную селитру В Латвии рассказали об ущербе от плохих отношений с Россией В Киеве назвали способ остановить строительство «Северного потока — 2»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу180
Фото кабинета Медведева удивило россиян128
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1185
Референдум в Донбассе, к чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня13
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных32
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение