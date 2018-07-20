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Цены на криптовалюты изменились разнонаправленно
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Цены на криптовалюты изменились разнонаправленно 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
После резкого подорожания на этой неделе биткоин торгуется ниже отметки $7500.
На бирже Bitfinex биткоин к 07:31 МСК торговался на позиции $7456,8, подорожав за последние сутки на 1,8%.
Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 2,1% до $465,5.
На бирже Poloinex курс Ripple снизился на 2,4% до $0,4667.
Litecoin подешевел на 0,6% до $85,763.
В среду глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что опасения по поводу криптовалют не являются для него приоритетом в данное время. Общая капитализация рынка криптовалют составляет приблизительно $300 млрд, что не представляет собой угрозы для стабильности финансовой системы. Поэтому центробанк США не собирается регулировать этот рынок.
Несмотря на то, что в прошлом ФРС говорила о том, что будет контролировать развитие рынка криптовалют, однако на данный момент юрисдикция центробанка США не распространяется на этот рынок. Поэтому ФРС на данный момент не собирается обеспечивать надзор над этой сферой. Пауэлл добавил, что следить за рынками криптовалют продолжат Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами, а также власти штатов.
Заявления конгрессмена Брэда Шермана заставили удивиться многих экспертов после того, как он призвал провести расследование по индустрии криптовалют и заявил, что США обязаны защитить своих граждан от покупки и майнинга криптовалют. Он еще раз повторил свои заявления, что криптовалюты использовались совершения преступлений и уклонения от налогов, а также они могут использоваться некоторыми государствами, чтобы обойти санкции, наложенные США.
Эти заявления Шерман сделал на слушании подкомитета в среду.
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