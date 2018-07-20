Трое депутатов Госдумы от Ростовской области проголосовали против пенсионной реформы 

Накануне, 19 июля, в Государственной Думе РФ в первом чтении приняли законопроект об изменении пенсионного законодательства. За него проголосовало 328 из 450 депутатов, против высказались 108. Еще 17 человек не явились на заседание (в том числе 8 из них — представители «Единой России»).
Говоря о депутатах от Ростовской области, можно отметить, что только трое из них проголосовали против. Речь идет о Михаиле Емельянове из «Справедливой России», Николае Коломейцеве из КПРФ и Сергее Иванове из ЛДПР. Решение соответствует позициям их партий. При этом все десять депутатов от «Единой России», которые представляют в нижней палате донской регион, законопроект поддержали. Напомним, законопроект предлагает изменение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет. Согласно доводам российского правительства, изменения позволят направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции. Пенсии при этом будут расти на 1 тыс. руб в год. К 2024 году, в случае принятия законопроекта, средняя пенсия составит 20 тыс. руб.