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Отток из фондов активов РФ составил $66,6 млн
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Отток из фондов активов РФ составил $66,6 млн против притока неделю назад 

Прайм 2 часа назад
Фото: ТАСС
Инвесторы за неделю по 18 июля вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 66,6 миллиона долларов против притока в 83,5 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".
"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Россия (по показателям — ред.) оказалась в середине группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) на отчетной неделе, 66,6 миллиона долларов были выведены из активов страны", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.
Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), также вышли в минус — чистый отток у таких структур составляет около 10,7 миллиона долларов. Фонды GEM вывели из России 35,7 миллиона долларов, еще 20,2 миллиона долларов были выведены фондами из других регионов. Пассивные фонды РФ зафиксировали отток в 49,7 миллиона долларов, а активные фонды — в 16,9 миллиона долларов.
Фонды развивающихся рынков зафиксировали 9-ый еженедельный отток средств, в этот раз он составил 1,9 миллиарда долларов (неделей ранее 1,3 миллиарда долларов). Всего за девять недель такие структуры потеряли 16,6 миллиарда долларов. Чистый отток средств из Турции за минувшую неделю составил 96 миллионов долларов, а из Индии — 61,3 миллиона долларов.
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