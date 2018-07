Каждый за себя: ЕС нанес смертельный удар по Украине

Каждый за себя: Евросоюз нанес смертельный удар по экономике Украины

С 19 июля Еврокомиссия ввела очередные ограничения на поставки украинской продукции — на этот раз под удар попала продукция украинских металлургов, одна из основных статей экспорта страны

«Европейская комиссия приняла решение относительно введения предварительных защитных мер в рамках расследования в отношении металлопродукции, которое вступает в силу 19 июля 2018 года», — говорится в сообщении на сайте законодательства Евросоюза.

Групповые ограничения

Тарифные квоты применяются на основе принципа first come, first served (первый пришел — первый получил), а после того, как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будут применять пошлину в размере 25%.

Под действие защитных мер попало 11 видов украинской металлопродукции, а именно: горячекатаные листы и полосы, холоднокатаные листы, заготовка стальная квадратная, прутки, нержавеющая арматура и легкие секции, катанка из нелегированной и легированной стали, уголки и специальные профили, трубы для газопроводов, профильные секции, бесшовные нержавеющие трубы и нелегированная проволока.

Относительно ещё 17 видов украинской металлопродукции пока продолжается расследование, по результатам которого экспорт этих видов тоже могут ограничить.

Еврокомиссия отмечает, что решение было принято в связи с необходимостью ограничить негативные эффекты введенных США тарифов на европейскую экономику. В данном случае следует напомнить, что ранее президент Трамп ввел ограничение на поставки продукции металлургии, в том числе и украинской. Тогда под удар попали корпорация «Интерпайп» Виктора Пинчука , «Метинвест» Рината Ахметова Вадима Новинского , а также международная корпорация Arcelor Mittal.

Ответные меры Евросоюза, направленные против США, опять же бьют по украинской металлургии, что еще раз подтверждает правоту старой украинской поговорки «паны дерутся, у холопов чубы трещат». Иными словами, в торговых войнах между ЕС и США крайними оказываются такие страны, как Украина

Осеннее послевкусие ограничений

Как заявлял недавно Андрей Забловский руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, комментируя введение Трампом заградительных пошлин на продукцию металлургии, первые негативные последствия — снижение мировых цен на металл и удар по наименее конкурентным поставщикам, куда входит и Украина, можно будет наблюдать уже этой осенью.

«Металлургия дает нам более 20% экспортной выручки — порядка 8,7 млрд долларов по итогам прошлого года. Так что проблемы экспортеров на внешних рынках тут же скажутся на украинской экономике и курсе доллара», — утверждал Забловский.

И вот теперь — очередной удар, на этот раз с другой стороны. Этого и опасался в свое время президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, утверждая, что потеря американского рынка для наших металлургов болезненна, но не критична, а вот ответные меры других стран, в частности ЕС, может нанести серьезный удар по экономике.

«В Евросоюз и Турцию уходит порядка 50% всего нашего экспорта металлопродукции, в страны Персидского залива — больше 10%. То есть, если на всех этих рынках введут санкции против импорта, у нас под ударом окажется 65-70% товара. Цена вопроса — не менее 7 млрд долларов в год», — утверждал Каленков.

Об ответных мерах со стороны Евросоюза предупреждал в июне украинский экономист Андрей Блинов , утверждавший, что в ЕС скоро могут ограничить доступ украинской продукции на европейский рынок, так как для этого существует квотирование по целому ряду товаров, включая металл.

Не лучше обстоит дело и с поставками продукции сельского хозяйства в ЕС, который зорко оберегает интересы своих фермеров и агрокорпораций. Только за первые пять дней 2018 года Украина полностью выбрала основные и дополнительные квоты на поставки кукурузы и пшеницы, а за первые 11 дней этого года были полностью выбраны лимиты на поставки сока и меда в ЕС.

Минэкономразвития Украины сейчас пытается протестовать против введения ЕС новых заградительных мер, но вряд ли можно надеяться, что его голос будет услышан, когда речь идет о схватке крупнейших мировых экономик, где каждый сам за себя.

Украинская сторона пытается также апеллировать к Соглашению об ассоциации с ЕС, которое якобы не предусматривает создание искусственных и чрезмерных барьеров в торговле. Однако в реальности все намного сложнее.

Как говорил все тот же Александр Каленков, на успех лоббирования своих интересов в Евросоюзе вряд ли стоит рассчитывать.

«Когда речь идет о защите внутренних производителей, Евросоюз слабо идет на компромиссы. Взять хотя бы недавнее антидемпинговое расследование против горячекатных рулонов, которых мы поставляли в ЕС на 2 млрд долларов в год. Несмотря на наши просьбы выставить любую «не демпинговую», по мнению евро чиновников, цену, нам повысили пошлины фактически до заградительного уровня — 62,5 евро/т», — говорил Каленков.

Туземцы с залежалым товаром

Проще говоря, с точки зрения ЕС, Евроассоциация — хорошо, когда нужно продать «туземцам» свои залежавшиеся товары, а что касается экспорта товаров самими «туземцами», то здесь уже интересы европейского производителя превыше всего. От «туземцев» требуются разве что поставки дешевого сырья и природных ресурсов с минимальной добавленной стоимостью.

«Украина экспортирует в ЕС сырьевые товары с низкой добавочной стоимостью, а импортирует товары с высокой добавочной стоимостью. Соглашение о Зоне свободной торговли ситуацию не изменило», — говорил недавно в эфире канала 112 украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский.

К тому же, в 2017 году Украина импортировала из ЕС на 3,3 млрд больше, чем экспортировала. И ради такой вот неравноправной, по сути, торговли в 2013 и начал собираться Майдан, когда бывший президент Янукович отложил подписание соглашения о Евроассоциации. Ради этого гибли и продолжают гибнуть люди.

Последствия введения ограничений на продукцию металлургов может ощутить на себе вскоре украинская гривна, а соответственно, и цены буквально на все продукты и услуги. В прошлом году Украина уже выпала из десятки крупнейших производителей и экспортеров металла, а новые заградительные меры могут существенно ускорить спад его производства. В июне этого года исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что снижение объемов экспорта металла может увеличить торговый дефицит и усилить девальвационное давление на гривну. Косвенные последствия торговых войн и заградительных пошлин могут нанести украинской экономике еще больший ущерб, так как обрушат цены на металл и на других рынках.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, считает, что после введения заградительных пошлин ужесточатся правила ведения бизнеса в этой отрасли, а давление на цены усилится, что может снизить ВВП Украины.

«У нас четкая связь — цены на металл упали, и рост ВВП пропал», — говорил Олег Пендзин.

Единственным спасением для украинской металлургии мог бы стать рынок активно развивающихся азиатских стран.

«То, что Украина использовала часть квот ЕС, ничего существенно не меняет. Для нас более важно, чтобы рос спрос на украинское зерно и металл в странах Азии. Вот, где наш главный покупатель, или, скорее, спаситель. Потому что во многом рынок Азии нам помогает компенсировать потерю рынка России. А рынок ЕС это хорошо, но это сложно», — говорил в начале года украинский эксперт Александр Охрименко, комментируя квоты и прочие ограничения на поставку украинской продукции в ЕС.

Иными словами, для развития экономики и роста ВВП Украине необходимо не смотреть с завистью на рынки Евросоюза, пытаясь преодолеть все новые и новые препятствия, вводимые «белыми господами», а переориентироваться на рынки стран Азии, где продукция украинских производителей зачастую еще востребована.