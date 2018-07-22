Италия страдает от антироссийских санкций

В Италии подсчитали потери от антироссийских санкций

Рамзаном Кадыровым. Санкции против России нанесли существенный вред экономике Италии , ежедневно страна несет убытки в размере 7 миллионов евро, заявил в субботу бывший итальянский сенатор Роберто Мура на встрече с главой Чечни

В субботу в Грозный с трехдневным визитом прибыла делегация из Итальянской Республики во главе с бывшим сенатором. В составе делегации также представители ряда итальянских компаний. У них запланированы встречи с членами правительства региона, ознакомление с его инвестиционным потенциалом и достопримечательностями.

"Санкции очень сильно повредили нашей экономике. Те данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Италия каждый день несет убытки в 7 миллионов евро. Мы потеряли 10 тысяч рабочих мест с того момента, как были введены санкции. Поэтому санкции не только проблема России, но и огромная проблема для Италии", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что встреча с главой Чечни является для них крайне важной, поскольку они хотят строить отношения с Россией.

"Мы надеемся, что наша встреча будет способствовать этому и позволит укрепить и развить наше сотрудничество", — отметил Мура.

Он добавил, что область Ломбардия является первым регионом Италии по экономическому развитию.

"У нас очень мощная экономика, которая поможет развитию взаимовыгодных отношений. В Чеченской республике мы увидели очень много секторов, где мы можем сотрудничать, — это сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение и многое другое", — сказал сенатор.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил заинтересованность региона в сотрудничестве с Италией и выразил надежду, что оно пойдет на пользу республике и России в целом.

"Мы готовы к сотрудничеству в промышленности, экономике, сельском хозяйстве, культуре. Надеюсь, пребывание в Чеченской республике будет для вас интересным", — сказал он.

В середине ноября прошлого года Грозный посетили дипломаты и представители свыше 30 итальянских компаний в рамках проекта "Италия встречает Кавказ", направленного на развитие деловых отношений между Италией и северо-кавказскими регионами. Делегация по итогам визита заявила о заинтересованности развивать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней.