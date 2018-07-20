«Дубинка в запасе правительства». В РТС ответили на рост предельной экспортной пошлины

Президент Российского топливного союза в эфире НСН рассказал, что нововведение принудит нефтекомпании насыщать внутренний рынок.

Предельная ставка экспортной таможенной пошлины для некоторых нефтепродуктов может быть увеличена до 90%. Соответствующий документ 19 июля подписал президент РФ Владимир Путин . Согласно документу, правительство получило право устанавливать повышенные экспортные пошлины на товарный и прямогонный бензин, светлые нефтепродукты, толуол, ксилолы, смазочные масла и другую продукцию. Такая мера будет стимулировать производство отдельных категорий товаров и реализацию их на внутреннем рынке. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Российский топливный союз опроверг недолив на заправках Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в эфире НСН заявил, что подобная мера станет «дубинкой» для нефтяных компаний, если они не захотят насыщать внутренний рынок.

«Этот законопроект даёт право правительству в определённых условиях повышать экспортные пошлины до 90% от пошлины на нефть. Этим правом правительство может воспользоваться только в том случае, если достаточно резко повышаются внутренние цены на фоне роста цен на внешнем рынке. Эта мера служит для того, чтобы понизить экспортный паритет. То есть если у нефтяных компаний появляется соблазн на фоне растущих мировых цен увеличить объём продаж за рубеж, оголяя внутренний рынок, потому что это выгодно, а уговоров правительства насытить внутренний рынок мало, то появляется такое силовое воздействие. Либо нефтяная компания выполняет обязательства по насыщению внутреннего рынка, либо у правительства появляется возможность этого добиться путём повышения экспортных пошлин. По сути дела это некая дубина в запасе у правительства», — отметил президент Российского топливного союза.

По словам Евгения Аркуши, подобная мера «будет применяться только в случае необоснованного роста цен».