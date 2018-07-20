ВВП Северной Кореи сокращается максимальными темпами за 20 лет под влиянием санкций

Москва , 20 июля — «Вести. Экономика». Экономика Северной Кореи в 2017 году испытала самый резкий спад за два десятилетия, что свидетельствует о влиянии на страну международный санкций, введенных из-за ядерной и ракетной программ Пхеньяна . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные центробанка Южной Кореи.

Фото: EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ВВП Северной Кореи в прошлом году сократился на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Это худший результат с 1997 года, когда изолированная страна пострадала от голода, и экономика сократилась на 6,5%.

Промышленное производство, на долю которого приходится около трети ВВП страны, упало на 8,5%, что также стало самым резким снижением с 1997 года. Заводское производство резко сократилось из-за ограничений потоков нефти и других энергетических ресурсов в страну.

В сельском хозяйстве и строительной отрасли зафиксирован спад на 1,3% и 4,4% соответственно.

"В 2017 году санкции были сильнее, чем в 2016 году, — отмечает Син Сын-чхоль, руководитель группы по координации национальных счетов центробанка Южной Кореи. — Объем внешней торговли значительно сократился из-за запрета на экспорт угля, стали, рыбной и текстильной продукции. Трудно установить точные цифры, но это [запрет на экспорт] сильно ударило по промышленному производству".

Банк Кореи использует для своих экономических оценок данные, собранные правительством и разведслужбами. Исследование центробанка включает в себя мониторинг посева на рисовых полях в приграничных районах, наблюдение за дорожным движением и интервью с перебежчиками. Северная Корея не публикует экономические данные.

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Как сообщали «Вести. Экономика», в прошлом году Совет Безопасности ООН проголосовал за усиление санкций в отношении Северной Кореи. Прибыльный экспорт текстиля из КНДР попал под запрет, а поставки топлива в страну были ограничены после проведения Пхеньяном очередного ядерного испытания.

Китай , крупнейший торговый партнер КНДР, в прошлом году приостановил закупки угля, который был основным источником экспортных доходов Северной Кореи. Приостановка продажи топлива стране вызвало резкий рост цен на бензин и дизельное топливо.

По данным Института корейской интеграции общества (Institute for Korean Integration of Society), черный рынок Северной Кореи вырос и составляет около 60% экономики. Именно там население и оптовики покупают и продают потребительские товары китайского производства или сельскохозяйственную продукцию.

Общий объем торговли Китая с Северной Кореей упал на 59,2% в первой половине 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные таможенного управления КНР на прошлой неделе.

Общий объем экспорта из Северной Кореи в 2017 году сократился на 37,2%. Это максимальное снижение с 1998 года, когда был зарегистрирован спад на 38,5%, сообщил Банк Кореи со ссылкой на данные Корейского агентства содействия торговле и инвестициям.