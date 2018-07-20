«Пиратская гавань»: Россия может дать болезненный ответ на санкции США

Российское правительство решило систематизировать борьбу с санкциями. Минфин разработал план консолидации всех законов и нормативных актов, касающихся противодействия внешним ограничениям. В начале июля документ был одобрен на совещании у главы ведомства Антона Силуанова

Отказаться от доллара

Перечень ответных мер, одобренных правительством, включает пять тематических блоков и 17 пунктов, сообщает «Коммерсант». Первый блок — снижение роли доллара во внешнеторговых сделках. Их рекомендуется проводить «преимущественно в национальных валютах». Конкретные предложения должны появиться уже через месяц.

Видимо, не случайно на этой неделе глава ВТБ Андрей Костин представил президенту «целый проект» таких инициатив, подготовленный специалистами банка, и попросил главу государства поручить правительству, ЦБ и «соответствующим структурам» рассмотреть их.

Распродажа Банком России казначейских бумаг США — сама по себе уже сильный сигнал того, что Россия планирует двигаться в сторону избавления от долларовой зависимости, в первую очередь, в торговле сырьевыми товарами, отмечает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . И, в принципе, направление выбрано верно, но дорога будет очень длинной.

«Мировой порядок ценообразования основан, по большей части, на американских биржах, которые торгуют в долларах. Все попытки уйти от продаж нефти, газа и т. д. в американской валюте пока не работают», — напомнил эксперт «Ридусу».

Россия уже пыталась запустить торги на российскую нефть Urals в рублях, но не получилось, инвесторы не заинтересовались. Такими вопросами нужно заниматься с безусловной верой в успех и в ежедневном режиме, отмечает аналитик. А в России эта тема пока вызывает лишь спорадическое внимание. Можно, например, вспомнить программу развития финансового центра в Москве , о которой сейчас благополучно забыли.

Ограничение использования долларов потихонечку уже происходит, добавляет аналитик БКС-Эксперс Иван Копейкин . Но он сомневается, что это даст какую-то серьезную защиту от внешних шоков. С другой стороны, риски в этой области снижаются естественным путем вместе с падением и без того не слишком больших иностранных инвестиций в российскую экономику — не только прямых, но и спекулятивных (в облигации и т. д.).

Ограничить импорт

Второй блок плана посвящен компаниям, отрезанным от международных рынков. ЦБ и Минфину поручено обеспечить свободный оборот их ценных бумаг внутри РФ. Третий — «антимонопольный» — призван ограничить «недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств». Он включает возможность ограничений импорта в соответствии с уже принятым Госдумой законом о противодействии «недружественным действиям США и иных государств». Усилить его предлагается указом президента и пакетом актов правительства.

Пошлины на ряд товаров из США уже повышены, напоминает издание. Минфин также предлагает расширить ограничение импорта за счет запрета закупки отдельных иностранных товаров государством и госкомпаниями.

Канадой. Это превентивная мера, которая сильного эффекта не даст, полагает Вязовский. По его мнению, в целом пошлины — ответ на действия США, которые затеяли масштабные торговые войны не только с Россией, Китаем ЕС , но и с ближайшими соседями — Мексикой

«Пошел слом мировой торговли. Если один из основоположников ВТО начинает политику протекционизма, другим деваться некуда, без вариантов. Но у нас очень небольшой товарооборот с Америкой — США у нас мало что покупает. Поэтому никакие наши встречные импортные пошлины не подействуют», — поясняет эксперт.

Основной торговый партнер России в западном мире — Европа. Однако аналитик полагает, что пока у власти в ЕС находятся действующие политики, европейцы вряд ли пойдут по стопам американцев в этом направлении.

С другой стороны, для простых россиян любое ограничение импорта при отсутствии достойной замены выглядит не слишком позитивно, отмечает Копейкин. И такие предложения закономерно рождают ассоциации с ответными продуктовыми санкциями России, которые в значительной степени ударили по ее же гражданам.

Закрыть информацию

Следующий блок плана — информационный. Предлагается ограничить доступ к сведениям о крупных российских компаниях, рискующих подпасть под санкции. К августу должно быть подправлено банковское законодательство, к сентябрю — расширены полномочия правительства выбирать, какую именно информацию оно может закрывать. Также в план вошли меры, позволяющие не публиковать отдельные данные о закупках государства и госкомпаний (они уже действуют с конца 2017 года).

В первую очередь это попытка скрыть структуру владения, считает Вязовский, поскольку санкции против компаний зачастую следуют за персональными, как это случилось в истории с Дерипаской и «Русалом» . Но в результативность такой меры эксперт не верит — слишком уж прозрачен современный мир.

«Сейчас известно даже, кто владелец оффшоров. Постоянно идут утечки — Панама-гейт и прочее. А что уж говорить про нашу систему. У нас в налоговых органах работают 160 тысяч человек, откуда-то да утечет. Все базы на Митинском рынке доступны в полной мере», — иронизирует он.

А вот в случае с госзакупками прозрачность, напротив, может пострадать. И это вызывает некоторые опасения.

«Чем все будет менее прозрачно, тем больше коррупции, тем больше теневая экономика, тем меньше государство собирает налогов, тем больше проблем с бюджетом», — предупреждает Вязовский.

А что дальше?

Последним пунктом в план включен законопроект о специальных административных районах — офшорных зонах внутри России. На этой неделе документ был принят Госдумой в первом чтении. Отдельно Минфин должен подготовить проект ответных санкций против Украины

В целом все эти меры пока выглядят не слишком эффективными с точки зрения реальной защиты экономики от внешних угроз, подводят итог эксперты, опрошенные «Ридусом».

Можно найти и более действенные варианты, уверен Вязовский. Например, создать «пиратскую гавань», отменив исключительные права на товарные знаки и интеллектуальную собственность тех стран, которые ввели ограничения против России. Для американцев это будет действительно очень болезненный удар.

«Это уже фактически на грани морали, но, когда пошла такая драка, о морали-то уже никто не думает, наверное», — говорит аналитик.

По данным «Коммерсанта», ФАС Минэкономики поручено изучить целесообразность правки законодательства «для снижения зависимости экономики РФ от иностранных патентообладателей».

Еще один сценарий: конвертировать в рубли все, что выведено из казначейских бумаг США (и сейчас размещено на депозитах в Европе) и вкладывать в инфраструктурные проекты.